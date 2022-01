Pilot-Tiny-House-Siedlung in Unterammergau nimmt Gestalt an

Einer der neuen Tiny-House-Besitzer in Unterammergau ist Benedikt Schlichte. Der 34-jährige Polizist will mit seinem Hund Leo in das rund 25 Quadratmeter große Haus einziehen. Heute ist der Moment, in dem er zum ersten Mal sein neues Heim sieht. Seine erste Reaktion: "Das ist ja viel größer, als ich es mir vorgestellt habe!" Der Polizist ist begeistert. Bisher hat er in einer 120-Quadrameter-Wohnung zu zweit gewohnt. Da habe er gemerkt, Platz bringe ihm keinen Mehrwert, eher im Gegenteil: Platz müsse mit Dingen gefüllt werden, die man doch eigentlich gar nicht brauche. Weniger ist mehr, darauf freut er sich.

Dachterrasse mit Blick auf Berg Kofel

Jedes Tiny ist individuell auf den Besitzer zugeschnitten. Benedikt hat sich etwa mehr Höhe gewünscht, so gibt es in seinem Holzhäuschen zwei Etagen. Unten der Wohnbereich mit Couch, Küche samt Induktionsherd und Spüle und oben die Kuschelecke mit Schlafbereich. Ein besonderer Luxus ist für Benedikt eine Dachterrasse. Schon jetzt freut er sich darauf, auf dem Dach von seinem Minihaus zu sitzen und den Blick zum Berg Kofel schweifen zu lassen. Doch es geht für den Polizeibeamten um mehr als nur wohnen.