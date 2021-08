Pilot stirbt nach Unfall am Flugplatz Weiden/Latsch

Am Flugplatz Weiden/Latsch ist am Samstagnachmittag der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges bei einem Unfall gestorben. Wie die Einsatzzentrale der Polizei in der Oberpfalz mitteilt, war das Unglück beim Starten passiert.

Flugzeug brannte völlig aus

Das Kleinflugzeug kam offenbar von der Rollbahn ab und fing Feuer. Es brannte völlig aus, so ein Polizeisprecher. Mehr Details sind aktuell noch nicht bekannt. Das Luftfahrtbundesamt und die Kriminalpolizeiinspektion Weiden ermitteln.