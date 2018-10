Pilot des abgestürzten Kleinflugzeugs kommt aus Hessen

Der am Freitag in Bad Kissingen tödlich verunglückte Pilot stammt aus Hessen. Wie die Polizei in Würzburg mitteilte, handelt es sich um einen 82-jährigen Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Die Ursache für den Absturz ist bislang noch unklar.

Der Mann war mit seinem Kleinflugzeug gestern um 11 Uhr im hessischen Breitscheid gestartet. Sein Ziel war der Flugplatz Bad Kissingen. Beim Landeanflug kam es offenbar zu Problemen. Eine Augenzeugin berichtete von einem Knall in der Luft. Dann habe das Flugzeug zu torkeln begonnen und sei schließlich abgestürzt.

Der Motorsegler brannte aus, für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ermitteln.