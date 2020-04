Pilatushaus in Nürnberg: Ein Denkmal braucht Zukunft

Ein mehr als 500 Jahre altes Gebäude in der Nürnberger Altstadt muss dringend saniert werden: das Pilatushaus am bekannten Tiergärtnertorplatz. Seit acht Jahren steht es leer. Von außen sieht man dem Gebäude aus dem Mittelalter seine statischen Probleme nicht an. Innen musste es fast überall gestützt werden. Nun zeichnet sich eine Lösung für das Denkmal ab: Die Verhandlungen zwischen der Stadt Nürnberg als Eigentümerin und den Altstadtfreunden Nürnberg e.V. werden konkret.

Das Pilatushaus – ein Liebhaberobjekt

Seit Ende 2011 steht das historische Gebäude leer. Die Mieter mussten damals wegen statischer Probleme Knall auf Fall ausziehen. Im Investionsplan der Stadt Nürnberg ist das Denkmal immer wieder nach hinten gerutscht. Andere Projekte mussten finanziert werden. Für Investoren ist das Gebäude nicht lukrativ. Es ist eben ein Denkmal und kein Investionsobjekt. Die Altstadtfreunde scheinen deshalb die einzige Rettung zu sein. Karl-Heinz Enderle von den Nürnberger Altstadtfreunden würde dieses Haus gerne übernehmen und wieder bewohnbar machen.

"Welcher ist der schönste Platz in Nürnberg? Der Tiergärtnertorplatz. Welches Haus ist das schönste am Tiergärtnertorplatz? Es ist das Pilatushaus – höchte Zeit, dass da was passiert!" Karl-Heinz Enderle, Nürnberger Altstadtfreunde

Ehrgeizige Pläne, teure Sanierung

Der Fürther Architekt Hermann Keim hat in Absprache mit Stadt und Altstadtfreunden die Sanierungskosten für das Gebäude kalkuliert: 3,8 Millionen Euro. Nach zwei Jahren vorsichtiger Annäherung zwischen der Stadt und dem Verein, der bereits 20 historische Objekte gekauft und saniert hat, werden die Pläne nun konkreter: Geplant ist Gastronomie im Erdgeschoss und ersten Stock. Darüber soll auf drei Etagen bezahlbarer Wohnraum entstehen, ein Künstler-Appartement inklusive. Die zwei obersten Dachbodenräume wollen sich die Altstadtfreunde selbst sichern. Der Öffentlichkeit soll dieser Bereich dann bei Führungen zugänglich gemacht werden.

Altstadtfreunde als Wunschkandidat

Laut Wolfram Gäbisch vom Tiefbauamt der Stadt wären die Altstadtfreunde Wunschkandidat für einen Kauf. "Die Altstadtfreunde haben in der Vergangenheit mehrfach die Qualität ihrer Sanierungen unter Beweis gestellt."

Nun geht es um den Kaufpreis. Wenn alles glatt läuft, könnte Architekt Keim, der sein Können bereits an anderen historischen Gebäuden der Stadt unter Beweis gestellt hat, nächstes Jahr mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Karl-Heinz Enderle von den Altstadtfreunden: "Dann machen wir eine Flasche Sekt auf!"

Ein repräsentatives Gebäude

Das sechsstöckige Pilatushaus steht an einer prominenten Stelle: dem nordwestlichen Einfallstor in die Altstadt, direkt unterhalb der Kaiserburg und nur wenige Meter vom Busparkplatz der Touristenbusse. In direkter Blickachse liegt auch das Albrecht-Dürer-Haus, in dem der weltberühmte Maler einst wohnte und das heute als Museum dient.

Zunftheiliger, Pilatus und von Aufseß

Das Pilatushaus stammt aus dem Jahr 1489. Damals hieß das Haus "zum geharnischten Mann". Der Erbauer war Plattner, hat Teile für Ritterrüstungen gefertigt: Hans Grünewald. Er ließ den Zunftheiligen der Plattner und Harnischmacher – den heiligen Georg – am Hauseck anbringen. Heute hängt hier eine Replik. Der Name "Pilatushaus" – nach Pontius Pilatus – taucht erstmals 200 Jahre später auf. Im 17 Jahrhundert kamen Kreuzwege in Mode und vor dem Haus soll ein Kreuzweg zum nahen Johannisfriedhof begonnen haben.

Das Wappen über dem ehemaligen Eingangstor zeugt vom prominentesten Bewohner des Hauses: 1852 zog Hans von Aufseß ein, der Gründer des Germanischen Nationalmuseums. Freiherr Hans Philipp Werner von und zu Aufseß war Altertumsforscher und großer Mittelalter-Fan.

Haus mit Seltenheitswert

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus seitlich stark beschädigt, aber es blieb stehen. Es gehört damit zu den wenigen Mittelalterhäusern der Nürnberger Altstadt, die den Krieg überdauert haben.

Der Fürther Architekt Hermann Keim schwärmt von der gotischen Halle im Erdgeschoss. "Solche Hallen – zudem unverbaut – gibt es kaum mehr." Außerdem hat er Spuren historischer Bohlenstuben gefunden. Früher war die Bohlenstube der einzig heizbare Raum im Haus. Im Pilatushaus gab es vier solche Bohlenstuben, was als Indiz für den Reichtum der Bewohner gedeutet wird.