Piding: Familie stürzt mit Auto in Bach

Tragischer Unfall in Piding im Landkreis Berchtesgadener Land: Ein Ehepaar mit drei Kindern ist mit dem Auto in einen Bach gestürzt. Die Familie konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Allesamt wurden mit drei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Ein fünfjähriges Mädchen war laut Polizei in Lebensgefahr, die beiden drei und 15 Jahre alten Buben sowie die Eltern wurden ebenfalls schwer verletzt.

Bergungsarbeiten abgeschlossen

Das Auto sei aus zunächst ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und in den Bach gestürzt, so die Polizei. Es wurde inzwischen geborgen und weggebracht. Das Mädchen ist inzwischen außer Lebensgefahr.