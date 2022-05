Piding: 21-Jähriger verletzt auf Straße gefunden

Der Fall eines verletzten Mannes gibt der Polizei in Piding im Berchtesgadener Land Rätsel auf. In der Nähe eines Nachtclubs entdeckte die Polizei am Sonntagmorgen einen 21-Jährigen mit einer Stichverletzung auf der Straße liegend.

Opfer außer Lebensgefahr

Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen ins Krankenhaus. Er schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es zuletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen Unbekannt.