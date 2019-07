Pichelsteiner und Oldtimer: Veranstaltungen in Niederbayern

Auch an diesem Wochenende stehen in Niederbayern jede Menge unterschiedliche Veranstaltungen und Feste an. Hier eine kleine Auswahl:

Pichelsteinerfest Regen (26.07.-31.07.)

Das Pichelsteinerfest in Regen zählt zu den traditionsreichsten Volksfesten in ganz Niederbayern. Der Name des Fests kommt vom berühmten Pichelsteinereintopf - rund 3.000 Portionen davon werden am Pichelsteinermontag ausgegeben. Das 145. Pichelsteinerfest dauert von Freitag (26.07.) bis Mittwoch (31.07.). Los geht es am Nachmittag (15.30 Uhr) mit dem Standkonzert der Neuen Stadtkapelle Regen auf dem Stadtplatz. Danach folgt der Ausmarsch der Pichelsteiner zu den Festplätzen, bevor Bürgermeisterin Ilse Oswald das erste Fass Bier anzapft. Höhepunkte des Pichelsteinerfests sind unter anderem die Gondelfahrt auf dem Regen und der große Festzug am Sonntag.

Volksfest Waldkirchen (26.07.-31.07.)

Ebenfalls schon am Freitag beginnt das sechstägige Volksfest Waldkirchen. Lautstark geht es los mit dem Volksfestanschießen durch die Schiefweger Böllerschützen. Im großen Festzelt spielen verschiedene Kapellen und Bands. Am Sonntag messen sich starke Frauen und Männer bei der Deutschen Meisterschaft im "Steineheben". Am Dienstagabend erhellt das große Brillantfeuerwerk den Nachthimmel.

30. Alex von Falkenhausen Classics (27.07.-28.07.)

Das 1. Niederbayerische Automobil- und Motorradmuseum Adlkofen holt Träume aus Blech und Chrom zur großen Oldtimerrallye Alex von Falkenhausen Classics rund um Landshut sowie durch die Landkreise Landshut und Dingolfing-Landau. Die wunderschönen alten Autos wie Mercedes Benz 300C, Chamonix 550 Spyder oder Austin Healy MK 3000 bringen eine andere Zeit mit in die Niederbayerische Hauptstadt. Das Automuseum Adlkofen ist natürlich geöffnet, ein großes Rahmenprogramm wird angeboten. Wer will kann im alten Opel Blitz Oldtimerbus eine Runde mitfahren.

Seefest Steinberg (26.07.-29.07.)

Festzelt mit Partystimmung, Historische Feuerwehrübung, großer Flohmarkt, Wettsäge-Wettbewerb: Das alles hat das Seefest Steinberg in der Gemeinde Marklkofen (Lkr. Dingolfing-Landau) zu bieten. Beim Kindernachmittag am Montag können die kleinen Besucher zu verbilligten Preisen Spaß haben und beim Luftballonwettfliegen tolle Preise gewinnen.

Altstadtfest Dingolfing (26.07.-28.07.)

Die Altstadt von Dingolfing verwandelt sich an diesem Wochenende zum großen Festplatz. Beim 36. Altstadtfest lockt der große Biergarten mit Live-Musik. Die Falkenhauser Classics Oldtimerrallye wird auch hier einen Halt machen, damit die Besucher sich die Auto-Träume aus nächster Nähe ansehen können.

Stadtfest Vilsbiburg (27.07-28.07.)

Zwei Tage lang wird in Vilsbiburg ausgelassen gefeiert. Egal ob Rock, Oldies oder Blasmusik: beim Stadtfest auf dem Stadtplatz können alle Besucher bei kostenlosem Eintritt Live-Musik genießen. Ein internationales Angebot an Speisen wird auf der Schmankerlmeile präsentiert.

Bogener Bierfestival (26.07.-28.07.)

Acht Brauereien, 100 Bierspezialitäten: Auf dem Bogener Bierfestival können sich alle Besucher nach Herzenslust durchprobieren. Auf zwei Bühnen spielen Live-Bands, zu Essen gibt es von den Bayerischen Schmankerln über das Angebot der Food-Trucks bis hin zu veganen Spezialitäten. Kinder können Ponyreiten, bei den Kunsthandwerkern mitmachen oder im Kinderkarussell ein paar Runden drehen.