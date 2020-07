Piazolo: Kein Regelbetrieb an Schulen bei zweiter Corona-Welle

Wie sehen die Notfallpläne konkret aus?

Ungeachtet dessen haben die Schulen in Bayern nach BR-Informationen derzeit den Auftrag, sich konkrete Gedanken über die konkrete Ausgestaltung der Alternativen zu machen. Also darüber, was bei Verdachts- oder Infektionsfällen an einer Schule zu tun ist. Schließlich stellen sich damit für alle Beteiligten zahlreiche praktische Fragen, angefangen vom Schulweg der Kinder über die Pausengestaltung bis hin zur Betreuung am Nachmittag. Unklar ist, ob hierfür so kurz vor den Ferien noch passende Konzepte gefunden werden und inwieweit die Schulen dabei auf sich allein gestellt sind.

Zumal die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände (abl) ihrerseits einen Forderungskatalog an die Politik aufgestellt hat: klare Notfallpläne; nicht zu große Klassen, um im Notfall schnell teilen zu können; vorrangige Corona-Tests für Schüler und Lehrer, um lange Quarantäne-Zeiten zu vermeiden; und bessere Homeschooling-Möglichkeiten für alle Kinder, sollte der Präsenzunterricht wieder wegfallen.

Piazolo: "Lockdown war auch ein Kickoff!"

Zumindest für letzteren Fall sieht Piazolo die Staatsregierung und Schulen besser gerüstet als zu Beginn der Pandemie. Er sagt zwar: Selbstverständlich müsse man mehr Tempo machen bei der Digitalisierung, natürlich habe es zuletzt Defizite beim Lernfortschritt gegeben; schließlich sei die Digitalisierung in Bayern in Vor-Corona-Zeiten immer auf den Präsenzunterricht ausgerichtet gewesen.

Allerdings habe sich zuletzt einiges getan, findet der Minister. Und nennt als Beispiel die "Heranführungskurse", die man zum neuen Schuljahr gerade leistungsschwächeren Kindern und Jugendlichen anbieten wird. Außerdem habe man für ein besseres Lernen zu Hause neue Methoden und Tools entwickelt, sei etwa "Microsoft Teams" nun als Online-Plattform etabliert. Seine Erkenntnis lautet: "Der Lockdown war auch ein Kickoff!"

Mehr als 1.400 Seiten des Ministeriums

Bei der Digitalisierung räumt Piazolo also einen Nachhol- und Verbesserungsbedarf ein. Was seine Kommunikationsstrategie betrifft, sieht er sich jedoch seit Beginn der Pandemie auf dem richtigen Kurs. Dass sich viele Eltern, Lehrkräfte und Schulen klarere Regeln und Ansagen gewünscht hätten, dass laut einer Umfrage des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) drei Viertel der befragten Pädagogen mit seiner Informationspolitik nicht zufrieden sind - all das kann Piazolo nicht nachvollziehen.

"Noch hat es in so kurzer Zeit so viele Standards und Ansagen eines Kultusministers gegeben!" Michael Piazolo im Gespräch mit B5 aktuell

Hunderte Schreiben mit insgesamt mehr als 1.400 Seiten habe sein Ministerium in der Corona-Zeit an die Schulen geschickt. Und überhaupt: Viele Klagen seien entstanden, weil die Schreiben so kurzfristig kamen und weil die Schulen die Beschlüsse schnell umsetzen mussten. Das war Piazolo zufolge jedoch dem Corona-Virus geschuldet. Und das nehme keine Rücksicht auf die Abläufe in der Schule. Generell aber will der Freie-Wähler-Politiker den Lehrkräften auch weiterhin Freiheiten lassen, denn er findet: "Sie sind die Profis".

Lehrer aus Risikogruppen sollen andere Aufgaben übernehmen

Angesprochen auf Kritik von Lehrkräften, wonach Aufgaben im Unterschied zum Lohn gestiegen sind, verweist Piazolo auf die Lage in der freien Wirtschaft. Im Unterschied zu vielen Mitarbeitern in Unternehmen wurden die Lehrkräfte in Bayern (93 Prozent von ihnen sind verbeamtet) regulär weiterbezahlt. Piazolo, der den Ministerposten nach der Landtagswahl im Herbst 2018 von Bernd Sibler (CSU) übernommen hat, betont: Das sei auch gut so gewesen.

Zugleich macht er deutlich: Möglichkeiten für längere Auszeiten wird es im neuen Schuljahr für keine Lehrkraft geben. Auch nicht für Lehrerinnen und Lehrer, die zur sogenannten Corona-Risikogruppe zählen - also etwa chronisch Kranke, Ältere und - wie neueste Studiendaten belegen - wohl auch Schwangere.

Diese Pädagogen müssen zwar im kommenden Schuljahr bei Vorlage eines Attests keinen Präsenzunterricht halten. Dafür sollen sie Korrektur- oder Verwaltungsarbeiten erledigen, sich mit um Video- und Lernplattformen kümmern. Und auch die Option, dass Lehrkräfte mit FFP3-Masken als Schutz im Unterricht erscheinen, schließt Piazolo nicht aus. Denn obgleich er den Anteil der "Risikogruppen"-Lehrkräfte auf unter zehn Prozent beziffert, steht fest: Ausfälle in höherer Zahl würden den bestehenden Personalmangel an bayerischen Schulen weiter verschärfen. Schon jetzt zweifelt man im BLLV daran, dass zum Beispiel für die geplanten Förder- beziehungsweise Heranführungskurse genug qualifiziertes Personal vorhanden ist.

"Die Schulfamilie ist zusammengewachsen!"

Trotz all der Probleme, Risiken und Unwägbarkeiten (und etwa der für viele Schüler wohl enttäuschenden Aussicht, dass Schulfahrten bis Ende Januar 2021 nicht stattfinden werden), will der Kultusminister der Krise auch Positives abgewinnen. Bis jetzt habe man die Pandemie recht gut gemeistert, dank des großen Engagements von Lehrkräften und Eltern sei der Zusammenhalt sogar gestärkt worden.

"Die Schulfamilie ist zusammengewachsen." Kultusminister Piazolo auf B5 aktuell