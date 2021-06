Piazolo will Präsenzunterricht "mit allen Mitteln"

Die Inzidenzzahlen sinken, fast überall in Bayern findet wieder Unterricht in Präsenz statt. Gleichzeitig droht durch die neue Delta-Variante des Corona-Virus gerade für Kinder und Jugendliche eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Entsprechend besorgt sind viele Eltern mit Blick auf das nächste Schuljahr, möglicherweise mit erneutem Homeschooling und Wechselunterricht.

In der Sendung "jetzt red i" am Mittwochabend im BR Fernsehen trugen Eltern entsprechend vehement ihre Forderungen an Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) vor. Er stand zusammen mit dem bildungspolitischen Sprecher der FDP, Matthias Fischbach, live Rede und Antwort.

Kultusminister macht Zusage an Eltern

Sandra Eder aus Salzweg im Landkreis Passau forderte eine verbindliche Zusage vom Kultusminister für die Zeit nach den Sommerferien. "Wir brauchen Konzepte, dass Präsenzunterricht gesichert ist", sagte die Mutter zweier Söhne. Sie engagiert sich in der Elterninitiative "Uns langt’s" und sieht die psychische Gesundheit der Kinder gefährdet.

Kultusminister Michael Piazolo versprach daraufhin: "Präsenzunterricht ist nicht nur das Ziel, sondern wir wollen das mit allen Mitteln." Das gelte für das gesamte nächste Schuljahr. Allerdings habe die Corona-Krise gelehrt, dass man nicht Wochen im Voraus etwas komplett zusichern kann.

Piazolo: Schule ist einer der sichersten Orte

Die Schule sei aber in den letzten Wochen durch Masken, Tests und Luftfilter ein sicherer Ort geworden, so der Minister. "Ich behaupte sogar, dass es kaum einen sichereren Ort gibt, wo mehrere Leute zusammenkommen", sagte Piazolo. Es bleibe daher bei der Vorgabe von mindestens zwei Corona-Tests pro Woche an den Schulen. Wo es möglich ist, sollen es ab jetzt drei Tests werden.

Bezüglich der Luftfilter betonte er, dass er entsprechend Druck auf die Kommunen machen werde. Denn diese müssen bei der Anschaffung 50 Prozent der Kosten finanzieren, 50 Prozent trägt der Freistaat. "Wir werden das in den Gesprächen mit den Kommunen nicht nur als Wunsch formulieren", sagte Piazolo. Jede Kommune könne sich das leisten. Bisher hatten sich viele Städte und Gemeinden mit entsprechenden Investitionen zurückgehalten.

FDP-Politiker Fischbach sieht kein Konzept bei Luftfiltern

Der bildungspolitische Sprecher der FDP im Landtag Matthias Fischbach kritisierte das Management der Staatsregierung in Bezug auf die Luftfilteranlagen. Es habe lange keine festen Zusagen gegeben, ob die Anlagen weiter vom Freistaat gefördert werden. "Mir fehlt bisher jegliches Konzept", sagte Fischbach. Er bezweifle, dass die Staatsregierung die Kommunen innerhalb weniger Wochen bis zum Start des neuen Schuljahrs zur Anschaffung entsprechender Anlagen überzeugen könne.

Auch beim Nachholen von Schulstoff mache die Staatsregierung bisher zu wenige Angebote, bemängelte Fischbach. Die Fördergelder in Höhe von 20 Millionen Euro seit den Pfingstferien seien nur "ein Tropfen auf den heißen Stein" und könnten langfristig kaum etwas bewegen.

Keine Änderungen im Lehrplan vorgesehen

Moritz Meusel aus Bamberg ist Koordinator des Landesschülerrats Bayern. Er geht in die 11. Klasse und kritisierte in der Sendung ebenfalls, dass der verpasste Schulstoff nicht ausreichend nachgeholt werde. Es sei ein "fataler Fehler", zu glauben, man könne so einfach ins nächste Schuljahr gehen. Seiner Meinung nach müssen die Lehrpläne entsprechend angepasst werden.

Grundsätzlichen Änderungen im Lehrplan erteilte Kultusminister Michael Piazolo eine Absage. Die Lehrkräfte hätten aber die Freiheit, den Stoff entsprechend anzupassen. Auf soziale Aspekte und das Nachholen von verpasstem Schulstoff werde Bayern im kommenden Schuljahr besonderen Wert liegen. Vom Bund kämen jetzt nochmals 150 Millionen Euro, um ein entsprechendes Angebot zu machen. "Und wir wollen als Bayern auch nochmal was drauflegen, um hier intensiv zu unterstützen", versprach Piazolo.