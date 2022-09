Piazolo: Trotz Lehrermangel "solide Unterrichtsversorgung"

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Trotz vielfältiger Herausforderungen blickt der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) insgesamt zuversichtlich auf das neue Schuljahr. Die gute Nachricht sei, dass es - "Stand heute" - an allen Schularten eine "solide Unterrichtsversorgung" gebe, sagte Piazolo in München. Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag.

Der "Pflichtunterricht der Stundentafel" werde stattfinden, die eine oder andere Arbeitsgemeinschaft könne aber wegfallen. Der Freie-Wähler-Politiker räumte ein, dass es mehr Unabwägbarkeiten als in anderen Schuljahren gebe. "Es wird ein herausforderndes Schuljahr."

Piazolo: So viele Lehrer wie nie - dennoch Mangel

Lehrerverbände hatten in den vergangenen Tagen und Wochen Alarm geschlagen. Die Lage sei so angespannt wie noch nie in Bayern, warnte beispielsweise der bayerischen Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Besonders an den Grund-, Mittel- und Förderschulen fehlen Lehrkräfte vorne und hinten."

Piazolo betonte, noch nie habe es in Bayern so viel Lehrkräfte geben wie aktuell - mit mehr als 100.000 im staatlichen Bereich. Dennoch herrsche ein Mangel. "Wir haben immer noch zu wenig", sagte der Minister. Steigenden Schülerzahlen stehe ein Rückgang der Lehramtsabsolventen gegenüber. "Wir haben an den meisten Schularten Volleinstellung. Wir nehmen alle, die da sind." Es gebe aber noch "offene Verträge und Beschäftigungsmöglichkeiten". Es fehlten einige hundert Lehrkräfte, vor allem an Grund- und Mittelschulen. Eine genaue Zahl nannte Piazolo auch auf mehrfache Nachfrage nicht.

Keine strengen Corona-Maßnahmen zu Beginn des Schuljahrs

Nach dem Willen des Ministers soll es bei den Corona-Schutzmaßnahmen einen "Gleichklang" zwischen den Schulen und den übrigen gesellschaftlichen Bereichen geben. Es könne nicht sein, dass es an den Schulen ein sehr strenges Regiment gebe, während ansonsten "frohes Treiben" herrsche.

Zunächst werde es keine besonders strengen Regeln geben, bekräftige der Minister. Schon vor den Ferien hatte das Kabinett beschlossen, ohne Testpflicht ins neue Schuljahr zu starten. In den ersten beiden Wochen nach Schulbeginn wird es laut Piazolo die Möglichkeit geben, bis zu sechs Selbsttests in der Schule zu erhalten. "Die Tests werden dann zuhause durchgeführt", betonte er. Es gebe keine Tests in den Schulen.

Die bisherigen Hygieneempfehlungen gelten dem Minister zufolge weiter. Wer krank sei oder Corona-Symptome habe, solle zu Hause bleiben. Es bleibe bei der Empfehlung, zumindest auf den Begegnungsflächen eine Maske zu tragen. Auch in diesem Jahr sei das vorrangige Ziel, so viel Präsenzunterricht und so viel Normalität wie möglich zu erreichen.

Grüne: "Ich sehe keinen Plan"

Grünen-Schulexpertin Anna Schwamberger zeigte sich bei BR24live enttäuscht von Piazolos Aussagen. Sie bewerte die Lage bei weitem nicht so rosig wie der Minister. "Ich sehe keinen Plan", sagte sie. Vor einem Jahr habe Piazolo gelobt, dass vor jeder Klasse ein Lehrer stehe, jetzt freue er sich über eine solide Unterrichtsversorgung. "Wir senken das Niveau von Jahr zu Jahr", kritisierte Schwamberger. Es zeichne sich bei allen Schularten ein Lehrkräftemangel ab.

Lehrerverband: "Unterricht wird gekürzt werden müssen"

Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, äußerte sich bei BR24live kritisch: "Herr Piazolo hat erklärt, dass wir so viele Lehrkräfte wie noch nie in Bayern haben. Er hätte aber auch sagen können, dass wir noch nie so viele fehlende Lehrkräfte wie in diesem Schuljahr haben." Meidinger geht insgesamt von fehlendem Personal im vierstelligen Bereich aus.

Was kurzfristige und flächendeckende Lösungen für das neue Schuljahr angehe, sei "das Kind schon in den Brunnen gefallen". Nun seien Schulleitungen vor Ort gefordert. Sie müssten versuchen, Quereinsteiger anzuwerben, bereits pensionierte Lehrkräfte zu gewinnen oder Kollegen dazu zu bewegen, Teilzeitstellen aufzustocken.

"Letztendlich wird auch Unterricht gekürzt werden müssen", sagte der Verbandspräsident. Der Kulturminister spreche in diesem Zusammenhang von Zusatzangeboten, damit seien beispielsweise aber auch Deutschförderkurse an Grundschulen gemeint. Diese gehören nicht zum Pflichtprogramm, seien aber enorm wichtig für die Integration und für Kinder aus benachteiligten Familien.

Zahl der Schüler gestiegen

Im neuen Schuljahr wird es laut Piazolo 1,68 Millionen Schülerinnen und Schüler geben. Das seien 45.000 Kinder und Jugendliche mehr als im vorigen Schuljahr (+2,8 Prozent). Allein rund 30.000 von ihnen stammten aus der Ukraine. Die Zahl der Erstklässler sei 130.000 um 9.500 höher als vor einem Jahr (+8 Prozent) .