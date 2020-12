Piazolo sagt Distanzunterricht ab – Schulleiter verärgert

Die meisten Schülerinnen und Schüler in Bayern werden ab morgen allein vor ihrem Schulstoff sitzen. Denn nur für die Abschlussklassen und an den beruflichen Schulen gibt es tatsächlich Distanzunterricht. Für die restlichen Schüler ist "Distanzlernen" angesagt – ein kleiner, aber wichtiger Unterschied im Vokabular des Kultusministers Michael Piazolo (Freie Wähler). In einem Schreiben aus dem Kultusministerium von gestern heißt es: "Letzter Unterrichtstag vor Weihnachten ist bereits am Dienstag. In den Abschlussklassen einschließlich der Q11 des Gymnasiums findet verpflichtender Distanzunterricht statt." Für alle anderen Klassen damit nicht. Wie im ersten Lockdown solle daheim geübt und vertieft werden, erklärt der Minister.

Grüne werfen Piazolo "Kapitulation" vor

Für Max Deisenhofer, den bildungspolitischen Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, eine Kapitulation des Ministers. Dass nach acht Monaten Pandemie jetzt nicht flächendeckend Distanzunterricht stattfindet, das habe ihn doch überrascht, sagt er dem BR. "Anscheinend traut das Ministerium es den Schulen oder der eigenen Lernplattform Mebis immer noch nicht zu, digitalen Unterricht dann auch hinzubekommen", so Deisenhofer. Besonders ärgerlich sei das für alle Lehrerinnen und Lehrer, die in den letzten Tagen jetzt schon den Distanzunterricht vorbereitet hätten. Statt Laptop und Lederhose hieße es also weiterhin Arbeitsblatt und Lederhose an Bayerns Schulen, ärgert sich Deisenhofer.

Schulen kündigen Online-Unterricht an und sagen ihn wieder ab

Viele Schulen in Bayern hatten bereits Online-Unterricht vorbereitet und angekündigt. Jetzt rudern sie zurück und informieren die Eltern, dass kein Unterricht per Video stattfinden wird. Viele Schulleiter und Schulleiterinnen sind verärgert. Ein Schulleiter aus Oberbayern schreibt auf Facebook: Es sei "zum in die Tischkante beißen – wir haben alles fertig und könnten am Mittwoch perfekt vorbereitet in den Distanzunterricht starten, und dann kommt 36 Stunden vorher die Info aus dem Kultusministerium." Unverständnis kommt auch von den Eltern. In manchen Schulen – die in Corona-Hotspots liegen – wird bereits im Distanzunterricht unterrichtet. Doch auch der endet morgen.

Kultusministerium will nichts verbieten

Im Kultusministerium zeigt man sich überrascht von den verunsicherten Schulen. Ein Sprecher sagte, man habe versucht, den Druck aus den Schulen nehmen. Außerdem gehe es ja nur um drei Schultage. Verbieten wolle man den Distanzunterricht nicht. Vielleicht müsse man nochmal auf die Schulleiter zugehen und sie informieren.