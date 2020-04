Piazolo: Für die meisten Schüler keine konkrete Perspektive

Bis auf weiteres gibt es für die meisten Schüler in Bayern keine klare Ansage, wann die Schule wieder für sie losgeht. Das sagte heute Schulminister Michael Piazolo im Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags.

Szenarien in der Schublade

Das Kultusministerium habe zwar eine Reihe von Szenarien in der Schublade, wann der Unterricht in den einzelnen Schularten und Jahrgangsstufen wieder losgehen könnte, versichert Piazolo. Aber er hält es nicht für hilfreich, darüber zum jetzigen Zeitpunkt zu sprechen: "Wir haben bis jetzt immer von Woche zu Woche geschaut."

Parteiübergreifende Unterstützung für Corona-Schulpolitik

Obwohl es laut Piazolo in verschiedenen Fraktionen des Landtags auch Abgeordnete gibt, die darauf drängen, die Schulen schneller zu öffnen: Die Bildungspolitiker unterstützen prinzipiell parteiübergreifend - bis hin zur AfD - Bayerns besonders langsame Schritte. Allerdings sollte man die Notbetreuung noch ausweiten, findet Max Deisenhofer (Grüne). Damit meint er Schüler, von denen Lehrer wissen, dass es bei ihnen zuhause schwierig ist.

Gnade beim Übertritt?

Die SPD fordert, in diesem Jahr auch in Bayern den Übertritt auf höhere Schulen ausnahmsweise nur vom Elternwillen abhängig zu machen - wegen Corona. Die FDP vermisst mehr Informationen. Und die CSU lobt den Minister von den Freien Wählern. Und sie appelliert an Eltern und Schüler, Ruhe zu bewahren.