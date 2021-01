Schule und Corona: Piazolo erwägt Sonderweg für Bayern

Wie geht es nach den Weihnachtsferien weiter an den Schulen im Freistaat? Die Entscheidung soll im Laufe der kommenden Woche fallen, schon am Montag beraten darüber die Kultusminister der Länder. Möglich ist aber auch, dass Bayern einen Sonderweg geht. "Wir schauen, was ist für Bayern das Beste", so Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Ähnlich hatte er sich zuvor gegenüber der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe) geäußert: "Bildung ist Ländersache, es kann durchaus sein, dass Bayern am Ende eigene schulpolitische Vorstellungen umsetzt." Angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen gehe er nicht von einem allgemeinen Präsenzunterricht ab dem 11. Januar aus, so Piazolo.

Piazolo will Wechselunterricht für die Grundschulen

Piazolo selbst bevorzugt für die Grundschulen nach den Ferien den sogenannten Wechselunterricht, bei dem die Schüler abwechselnd daheim und in der Schule lernen sollen. Viele Schulen hätten diese Modell bereits im Dezember praktiziert, meist pendelten die Kinder dafür tageweise zwischen Zuhause und Klassenzimmer. "Wechselunterricht wäre für die Jüngsten eine Möglichkeit, wenigstens teilweise in persönlichem Kontakt mit den Lehrkräften zu bleiben", so der Kultusminister.

Bezogen auf alle Schularten plädierte Piazolo für differenzierte Lösungen. Er denke, ein System aus Wechsel- und Distanzunterricht sei ein sinnvoller Weg, abgestuft nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler sowie den Schularten.

Söder: Schulöffnung zum jetzigen Zeitpunkt ist "verantwortungslos"

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist gegen "überstürzte Öffnungen von Schulen und Kitas". Es wäre aus seiner Sicht "angesichts der hohen Infektionszahlen verantwortungslos, Lehrer und Schüler einfach wieder komplett in die Schulen zu schicken". Er sehe derzeit "keinen vernünftigen Politiker", der von frühzeitigen Öffnungen rede, so Söder.

Unterstützung gab es auch vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). Präsidentin Simone Fleischmann hält eine Schulöffnung zum jetzigen Zeitpunkt für "verantwortungslos". Der BLLV kämpfe für den Schutz der Kollegien und für Bildungsgerechtigkeit, twitterte sie am Sonntag.