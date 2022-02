Piazolo: Distanzunterricht nur bei großen Corona-Ausbrüchen

Trotz der Kritik aus Lehrerverbänden hält die bayerische Staatsregierung an den Quarantäneregeln an Schulen fest: Bei einem positiven Corona-Fall in einer Schulklasse legen die Gesundheitsämter fest, ob und welche Mitschüler als enge Kontaktpersonen in Quarantäne müssen - und nicht die Schulleiter, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) nach einer Videoschalte des bayerischen Kabinetts betonte. Einen infizierten Schüler dürfen die Schulen nach einem positiven Befund dagegen eigenständig nach Hause schicken.

Distanzunterricht bei größeren Corona-Ausbrüchen möglich

Neu ist laut Piazolo: Bei einer "gravierenden Häufung" von Corona-Fällen darf der Schulleiter für die gesamte Schulklasse Distanzunterricht anordnen. Ein solches "großes Ausbruchsgeschehen" liege vor, wenn rund 50 Prozent der Klasse schon daheim sei. Ob zu diesen 50 Prozent einer Klasse neben den infizierten Schülern auch jene zählen, die in Quarantäne sind, konnte das Ministerium auf Nachfrage zunächst nicht beantworten.

Bei Kitas liegt die Grenze nach Angaben von Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei etwa 20 Prozent.

