Piazolo bekräftigt "Nein" zur Grundgesetzänderung

Im Streit zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt hat der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW) die ablehnende Haltung Bayerns verteidigt. "Es geht nicht nur um den Digitalpakt, sondern es geht um die Zukunft," sagte der Politiker der Freien Wähler im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Beteiligung an Zahlungen abgelehnt

Bayern hat zusammen mit den 15 anderen Bundesländern am Mittwoch die geplante Grundgesetzänderung abgelehnt, die dem Bund die Mitfinanzierung einer besseren IT-Ausstattung an Schulen ermöglichen soll. Die Ministerpräsidenten betonten, dass die finanzielle Unterstützung durchaus gewünscht sei. Die geplante Regelung, wonach die Länder sich zukünftig generell an Zahlungen, die sie vom Bund erhalten, zur Hälfte beteiligen sollen, lehnten sie ab. Der bayerische Kultusminister wirft dem Bund vor, dass sich dieser "in letzter Minute noch mehr Rechte zuschreiben will und es so zu einer Grundgesetzänderung kommt, die nicht abgesprochen war."

Es gehe nun darum, ob das Verhältnis zwischen Bund und Ländern einseitig zu Lasten der Länder verschoben wird, sagte Piazolo. "Das ist eine zentrale Frage in unserem Grundgesetz und darum lohnt es sich schon, darüber nachzudenken."

Notwendigkeit der Grundgesetzänderung umstritten

Die Ministerpräsidenten haben angekündigt, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen, um den Streit zu klären. Der Ausschuss müsse nun prüfen, ob eine Grundgesetzänderung überhaupt nötig sei, so Piazolo. Das sei umstritten.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass der Digitalpakt auf einer anderen Basis verhandelt wird, oder ob man nicht (...) auf die Vereinbarungen zurückgreift, die schon jetzt im Koalitionsvertrag vorgeschlagen waren." Michael Piazolo, Bayerischer Kultusminister in der Bayern 2 radioWelt am Morgen

Dazu wäre laut Piazolo nur eine moderate Änderung des Grundgesetzes nötig.