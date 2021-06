Physiotherapeut der deutschen Elf tippt auf 2:0 gegen Ungarn

Am Mittwochabend findet in der Fußball Europameisterschaft das dritte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft statt. Es geht gegen Ungarn. Mit einem Sieg könnte die deutsche Nationalmannschaft noch Gruppenerster werden. Einer, der dafür sorgt, dass die deutschen Spieler fit sind, ist der Regensburger Physiotherapeut Jan Kerler. Er traut der Mannschaft sogar den Titel zu.

"Weil das Potential einfach riesengroß ist. Der Kader ist in der Breite schon gut aufgestellt, sodass man auf jeden Fall sagen kann, man will um den Titel mitspielen, selbstverständlich." Jan Kerler, Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft

Spieler werden oft bis spät in den Abend behandelt

Seit vier Wochen ist Jan Kerler jetzt bei der Nationalmannschaft. Die Physiotherapeuten haben alle Hände voll zu tun und die Arbeitstage können lang werden. Gegen 9 Uhr morgens beginnen in der Regel die ersten Behandlungen, sagt Kerler. Es sei zwar nicht "zu viel", aber manchmal dauert es laut Kerler auch schon einmal bis 22.45 Uhr. Erst dann sei die letzte Behandlung beendet. Die Behandlungen betreffen nicht nur die älteren Spieler, sondern auch die Jüngeren hätten schon so "ihre Zipperlein", sagt Kerler. Das betreffe zum Beispiel den Innenverteidiger Niklas Süle, der zwei Kreuzbandrisse hatte. Manche seien dauerhaft in physiotherapeutischer Behandlung, was aber meist nur vorbeugend sei, sagt Kerler weiter.

Kerler in engem Kontakt zu Physio-Legende Klaus Eder

Früher hat ja Klaus Eder aus Donaustauf, im Landkreis Regensburg, die Spieler behandelt. Mit Jan Kerler hat das jetzt praktisch ein Schüler von Klaus Eder übernommen. Klaus Eder habe ihm die Türe zum DFB geöffnet. Auch jetzt während der EM seien die beiden in Kontakt. Er halte Eder auf dem Laufenden, schicke Fotos und richte Grüße von Spielern aus, sagt Kerler.

Traum vom Finale in Wembley

Kerler, der früher selbst bei Post Süd Regensburg gespielt hat, ist überzeugt, dass die Nationalelf gegen Ungarn gewinnen wird. Sein Tipp: 2:0 für Deutschland. Das wäre dann ein guter Abschluss der Gruppenphase, sagt er.

Urlaub hat Jan Kerler sich erst für den August eingeplant. Er habe Zeit bis zum Finale.

"Ich glaube jeder Fußballer, der die Möglichkeit hat mal nach Wembley zu kommen, ob als Zuschauer, als Physiotherapeut oder als Spieler: Wenn es die Möglichkeit gibt, dann auf jeden Fall mitnehmen." Jan Kerler, Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft

Er hoffe auch, dass es die Deutschen bis dahin in das berühmten Wembley Stadion in London schaffen. Dort werden die Halbfinals und das Finale gespielt.