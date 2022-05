Physiotherapie bei Long Covid startet in Memmingen

Die Physiotherapeutische Abteilung des Klinikums Memmingen bietet ab Dienstag (3.5.22) zwei Übungsgruppen für Long-Covid-Patienten an. Typische Long-Covid-Symptome seien Atemprobleme, aber auch Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme. Das Angebot beinhalte daher Atemübungen und Gedächtnistraining, sagte Andrea Mynarek vom Klinikum dem BR.

Probleme beim Wiedereinstieg in den Beruf

Es gehe aber auch um Hilfe zur Selbsthilfe: Manche Betroffene müssten Bewältigungsstrategien erlernen, um auch mit bleibenden Folgen einer Covid-Erkrankung umzugehen. Viele trügen demnach etwa dauerhafte Lungenschäden davon. Motorische Koordinations-Schwierigkeiten und ein ständiges Gefühl der Erschöpfung oder mangelnde Belastbarkeit machten vielen den Wiedereinstieg ins Berufsleben schwer oder gar unmöglich.

Austausch mit anderen Betroffenen wichtig

Erfahrungen aus der Reha-Arbeit zeigten aber, dass Physiotherapie den Betroffenen oft helfen könne, wenn auch nur langsam, so Mynarek. Wichtig sei auch der Austausch mit anderen Patienten und das Wissen darüber, welche Schäden das Virus in ihrem Körper angerichtet habe.

Leichter Verlauf schützt nicht vor Long Covid

Bei schweren Fällen können die Patienten bis hin zur Bettlägerigkeit erschöpft sein, teilt das Universitätsklinikum Ulm mit, dessen Sportmedizinische Abteilung sich ebenfalls speziell mit der Behandlung von Long-Covid-Patienten beschäftigt. Demnach sind nicht nur Menschen betroffen, die einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion hatten. Auch Patienten, bei denen sich Corona etwa nur durch leichte Erkältungssymptome bemerkbar gemacht habe, könnten Monate danach plötzlich schwere Spätfolgen erleiden.

40 Prozent der infizierten entwickeln Spätfolgen

Das deckt sich mit den Erfahrungen am Klinikum Memmingen: Laut Andrea Mynarek sind es besonders häufig Patienten, die zunächst nur leichte Symptome hatten, die später Langzeitfolgen entwickeln. Die Zahlen seien alarmierend: Während man noch im Dezember angenommen habe, dass es bei etwa 15 Prozent der Covid-Infizierten zu Langzeitfolgen kommt, gehe man angesichts der jüngsten Beobachtungen heute von 40 Prozent aus.

Zur Teilnahme ist eine Heilmittelverordnung erforderlich

Der erste Kurs in Memmingen startet am Dienstag, 3. Mai, und dauert von 9 Uhr bis 9.45 Uhr. Der zweite Kurs beginnt am Mittwoch, 4. Mai (15.30 Uhr bis 16.15 Uhr). Die wöchentlichen Gruppenstunden umfassen jeweils insgesamt zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Für die Teilnahme ist eine Heilmittelverordnung erforderlich. Zur Anmeldung oder bei Fragen können Betroffene sich unter der Telefonnummer (08331) 702042 an das Klinikum Memmingen wenden.