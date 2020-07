Photovoltaikinseln: Stromgewinnung am Baggersee

Etwa zehn Meter weit stehen die Solarmodule im Baggersee, nicht etwa auf einem Steg, sondern auf schwimmenden Betonplatten. Jede der drei schwimmenden Betonplatten ist vier Tonnen schwer und doch geht keine der Betonplatten im Wasser unter.

Ein Kern aus Schaum

Der Grund: Der Beton ist nur die Hülle, der Kern der Inseln besteht aus Styrodur. Das ist ein Schaum, der geschlossene Poren hat. Dessen Hersteller garantiert, dass der Schaum maximal drei Prozent Wasser aufnimmt. Die Tragfähigkeit der Betonplatte sei also gewährleistet, auch wenn der Beton mit der Zeit Risse bekomme.

Noch gibt es keine gesetzlichen Regelungen für solche Anlagen

Die zehn Photovoltaikmodule auf einer der Inseln erzeugen in Spitzenzeiten drei Kilowatt Strom, das reicht in etwa für den Verbrauch eines Haushalts. Dass Solarstrom nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Wasserflächen erzeugt werden kann, ist relativ neu. So neu, dass es dafür bisher noch gar keine gesetzliche Regelung gibt. Das Landratsamt Donau-Ries hat deshalb erst einmal eine Genehmigung für einen Test erteilt: 32 schwimmende Inseln darf Unternehmer Klauser bauen – und mit dem Strom seinen Bagger und das Förderband für den Kiesabbau betreiben. Strom statt Diesel also.

Schwäbische Tüftler nach Feierabend

Den Prototyp hat Unternehmer Oliver Klauser nach Feierabend mit einem Schlosser zusammengeschraubt. Wird das Projekt ausgeweitet, bräuchte er dafür mehr Mitarbeiter. Und er bräuchte finanzielle Unterstützung vom Freistaat, um Produktionshallen bauen zu können. Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert will das nach einem Besuch vor Ort jetzt prüfen: Wasserflächen für die Gewinnung von Solarstrom zu nutzen, diese Idee hat ihn überzeugt. Bisher würden solche Anlagen meist auf landwirtschaftlichen Flächen installiert – diese seien begrenzt, Baggerseen würden durch den Kiesabbau dagegen sowieso ständig neu entstehen.

Gibt es ein Umwelt-Risiko?

Zu prüfen ist allerdings noch, inwieweit sich diese schwimmenden Photovoltaikanlagen auf Fische, die Wassertemperatur und das Landschaftsbild auswirken. Auch das könnte an dem Baggersee bei Asbach-Bäumenheim getestet werden.