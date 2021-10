Photovoltaik in Issigau: Unterschriften gegen 70-Hektar-Anlage

Die Bürgerinitiative "Photovoltaik mit Augenmaß für Issigau" hat Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen die geplante 70 Hektar große Photovoltaikanlage im Landkreis Hof gesammelt. Am Donnerstag will die Initiative die Liste an den Issigauer Bürgermeister und die Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg übergeben.

Issigau: Bürgerinitiative will Bürgerbegehren

Um ein Bürgerbegehren einleiten zu können, würden die Gegner des Projekts etwa 80 bis 90 Unterschriften brauchen, erklärt Michael Hager von der Initiative im BR-Gespräch. "Wir haben deutlich mehr", fügt er an. Innerhalb von vier Wochen muss nun der Gemeinderat über die Zulässigkeit des Begehrens entscheiden, danach hat die Bürgerinitiative drei Monate Zeit um das Bürgerbegehren durchzuführen. Hager rechnet dabei mit guten Chancen, da die Resonanz auf die Unterschriftenliste bei den Menschen in Issigau gut gewesen sei.

Landwirtschaft unter meterhohen Photovoltaik-Anlagen

Die Bürgerinitiative richtet sich gegen das Projekt des Landwirts Constantin von Reitzenstein, der auf der rund 70 Hektar großen Fläche künftig eine Doppelnutzung vornehmen will: Neben den drei Meter hohen Solarmodulen möchte er darunter weiterhin Landwirtschaft betreiben. Ihm gehören etwa zwei Drittel der Fläche. Die Bürgerinitiative ist gegen das Projekt, weil es zu groß sei und am geplanten Standort Wanderwege und den Frankenwaldblick optisch negativ beeinflusse, so Hager.

Bei dem Bürgerbegehren müssen per Gesetz nun mindestens 20 Prozent der Bürger Issigaus ihre Stimme abgeben, sonst ist es nicht wirksam. Von den abgegebenen Stimmen müssen dann über 50 Prozent das Bürgerbegehren unterstützen, um den Bau der Anlage in dieser Größenordnung verhindern zu können. "An sich begrüßen wir den Bau einer Photovoltaik-Anlage hier in Issigau. Wir finden nur die Lage und Größe dieses Projekts nicht angemessen", erklärt der Vertreter der Initiative im BR-Gespräch.

Die Frankenpost berichtete zuerst darüber.