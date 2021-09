Photovoltaik auf Dächern schwächelt – auch beim Freistaat

Photovoltaik auf Freiflächen legt stark zu

Das liegt vor allem an den großen Solarparks, die im Freistaat aus dem Boden schießen. Weil die Staatsregierung mehr Agrarland für Freiflächen-Photovoltaik geöffnet hat, sind bei den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur zuletzt die Hälfte aller neuen deutschen Solarparks nach Bayern gegangen.

Weil die großen Freiflächenanlagen den Strom so billig herstellen – zwischen drei und fünf Cent pro Kilowattstunde – lohnen sie sich in immer mehr Fällen auch ohne Subventionen. Die Investoren verkaufen den Strom dann direkt an Energieversorger, mit so genannten "Power Purchase Agreements" (PPA). An einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilzunehmen ist in diesem Fall gar nicht mehr nötig, was die Errichtung der Freiflächenanlagen vereinfacht. Aber Solarparks haben auch den Nachteil, dass sie deutlich sichtbar in der Landschaft stehen. Um Fläche zu sparen, sollen Solarzellen deshalb eigentlich vorzugsweise auf Dächern installiert werden.

Viel weniger neue Dachanlagen bei Gewerbe und Landwirtschaft

Doch die Photovoltaik auf den Dächern schwächelt. Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Zubau von Dachanlagen weniger dynamisch entwickelt als der in der Freifläche. Und 2021 passiert ein regelrechter Einbruch. Eine Analyse des bayerischen Wirtschaftsministeriums zeigt: Der Zubau von mittelgroßen Dachanlagen, wie sie auf Hallen für Landwirtschaft oder Gewerbe errichtet werden, ist zuletzt um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Das stellt auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig fest.

EEG-Novelle der Bundesregierung bremst Dachanlagen aus

Den Grund für den Einbruch bei den Dachanlagen sehen sowohl der Grüne als auch das bayerische Wirtschaftsministerium in der Politik der unionsgeführten Bundesregierung. Sie hat mit der 2021 in Kraft getretenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) den Strom vom Dach unattraktiver gemacht – mit mehr Bürokratie und weniger Vergütung. Auch mittelgroße Dachanlagen ab einer Leistung von 300 Kilowatt müssen jetzt in eine Ausschreibung, um die volle Einspeisevergütung zu bekommen.

Staatliche Gebäude sollen eigentlich Vorbild sein

Die bayerische Staatsregierung will unterdessen als Vorbild vorangehen, mit mehr Photovoltaik auf ihren eigenen Gebäuden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in seiner Regierungserklärung im Juli angekündigt, die Zahl der Photovoltaikanlagen auf staatlichen Dächern zu vervierfachen. Das klinge zwar gut, kritisiert der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig: "Aber man muss sagen, wir starten auf einem wirklich unterirdischen Niveau."

Die meisten bleiben aber auch künftig ohne Photovoltaik

Rund 9.000 Gebäude gehören nach Angaben der Staatsregierung dem Freistaat, bisher ist nur auf 340 davon eine Photovoltaik-Anlage installiert. Selbst wenn man diese Zahl vervierfacht, würde die Staatsregierung damit für 85 Prozent ihrer Gebäude auf Sonnenergie verzichten. "Das reicht hinten und vorne nicht", kritisiert Stümpfig: "Jedes geeignete Dach der staatlichen Liegenschaften und überhaupt in Bayern soll belegt werden mit Photovoltaik."

Der Verwaltung war die Photovoltaik zu aufwendig

Eine von der Staatsregierung bereits im Jahr 2011 eigentlich beschlossene Analyse des Solarpotenzials auf den eigenen Dächern hat die staatliche Immobilienverwaltung lange vor Fertigstellung abgebrochen – weil sie zu aufwendig erschien. Das geht aus der Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen aus dem Jahr 2018 hervor. Hintergrund waren die bereits damals von der Bundesregierung stark gesenkten Einspeisevergütungen. Eigentlich war damals vorgesehen, die staatlichen Dächer an Externe zu verpachten – dafür interessierte sich jedoch dann niemand mehr.

Aiwanger: Wir müssen bei staatlichen Dächern nachlegen

Auch Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (FW) sieht Nachholbedarf bei der Nutzung von Sonnenenergie auf staatlichen Dächern. Auf BR-Nachfrage sagte er: "Was beim Freistaat Bayern passiert, ist derzeit noch zu wenig. Wir haben schon vorgelegt, aber wir müssen noch nachlegen." Bisher stehen laut Aiwanger im Staatshaushalt fünf Millionen Euro für Photovoltaik auf staatseigenen Dächern: "Eigentlich müsste da eine Null ran".

Sowohl Stümpfig als auch Aiwanger fordern von der zukünftigen Bundesregierung verbesserte Rahmenbedingungen für Photovoltaik auf Dächern.