Photovoltaik: 150.000 Anlagen in Bayern droht Vergütungsstopp

Nirgends in Deutschland gibt es so viele Photovoltaikanlagen wie in Bayern. 600.000 Hausbesitzer im Freistaat bekommen regelmäßig Geld überwiesen für den eingespeisten Strom – aber ab Februar droht jedem vierten von ihnen ein Zahlungsstopp, weil sie ihre Papiere nicht in Ordnung haben. Schon seit zwei Jahren gibt es das sogenannte Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur, in das sich alle Photovoltaik-Betreiber eintragen müssen. Die letzte Frist dafür läuft Ende Januar ab.

Jeder vierte PV-Betreiber ignorierte Aufforderung zur Anmeldung

Aber obwohl jeder Photovoltaik-Besitzer von seinem Netzbetreiber per Brief daran erinnert wurde – oft auch mehrmals – haben das viele bis jetzt ignoriert.

Nach Schätzung des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) sind deshalb rund 150.000 Photovoltaikanlagen in Bayern noch immer nicht registriert.

Online-Registrierung dauert eine halbe Stunde

Der Verband appelliert an die Photovoltaikbesitzer, diese Anmeldung möglichst rasch nachzuholen. Und zwar direkt bei der Bundesnetzagentur im Internet unter der Adresse marktstammdatenregister.de. Wer alle Daten seiner Photovoltaikanlage griffbereit hat, braucht für den Vorgang etwa eine halbe Stunde.

Register wichtig für die Versorgungssicherheit

Dabei handelt es sich nicht einfach um Bürokratie als Selbstzweck, versichert VBEW-Geschäftsführer Detlef Fischer. Die Bundesnetzagentur brauche einfach einen besseren Zugriff auf die vielen hunderttausend Photovoltaik-Betreiber, weil sie in Summe immer wichtiger für die Versorgungssicherheit werden, so Fischer: "Die Anlagenbetreiber müssen verstehen, dass sie an einem komplexen Stromversorgungssystem teilhaben, und dass es nicht ausreicht, nur jeden Monat den Vergütungseingang zu kontrollieren."

Mittags im Sommer ist die Sonne Bayerns wichtigste Stromquelle

Früher sei die Photovoltaik wegen ihrer geringen Leistung im Grundrauschen des Stromnetzes untergegangen, doch inzwischen habe sich das grundlegend gewandelt. Im Sommer zur Mittagszeit ist inzwischen die Photovoltaik Bayerns größte Stromquelle.