Phising-mail: Frau aus Pfronten verliert über 300.000 Euro

Bemerkt hatte die Frau den Betrug demnach erst, als ihre Hausbank nachfragte, ob eine Überweisung von knapp 19.000 Euro rechtmäßig erteilt worden sei. Am 2. November hatte die Frau eine E-Mail erhalten, die allem Anschein nach von ihrer Hausbank stammte. Allerdings handelte es sich dabei um eine Phishing-Mail, in der sie aufgefordert wurde, ihre Daten im Online-Banking zu aktualisieren.

Die Website war der Website der Bank täuschend ähnlich

Über einen Link in der Mail gelangte die Frau zu einer Webseite, die der ihrer Bank täuschend ähnlich sah und gab dort ihre Zugangsdaten für ihren Online-Banking-Account ein. Danach erhielt sie die Mitteilung, dass sich ein Kundenberater bei ihr melden würde. Tatsächlich wurde sie kurz darauf angerufen, laut Polizei aber von dem männlichen Täter. Während des Gesprächs wurde die Frau dazu gebracht, mehrere TAN-Nummern weiterzugeben.

Die TAN-Nummern preisgegeben

Der Täter hatte somit die Zugangsdaten für den Online-Banking-Account der Frau und konnte mit den TAN-Nummern Überweisungen vornehmen. Durch zahlreiche Umbuchungen und Überweisungen richtete der Täter laut Polizei einen Gesamtschaden von mehr als 300.000 Euro an. Die Summe wurde demnach zunächst in Teilbeträgen auf mehrere inländische Konten überwiesen und von dort wieder weiter ins Ausland.

Mails genau überprüfen - im Zweifel die Bank anrufen

Die Polizei rät dazu, niemals am Telefon eine TAN-Nummer weiterzugeben. Kein Bankmitarbeiter verlange dies, so die Polizei. Wer von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank angerufen werde und um eine TAN gebeten werde, solle das Gespräch beenden und sofort mit der Hausbank Kontakt aufnehmen, um den Sachverhalt zu klären. Die Polizei rät außerdem dazu, Mails genau zu überprüfen. In den meisten Mail-Programmen würden die tatsächlichen Absender-Adressen angezeigt.

Viele Rechtschreibfehler in Phishing-Mails

Außerdem gebe es in Phishing-Mails nach wie vor häufig Rechtschreibfehler, so die Polizei. Im letzten Jahr hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 167 solche Verfahren bearbeitet. Ein weit überwiegender Teil der Täter sei dabei erfolgreich gewesen, insgesamt sei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Im laufenden Jahr seien bereits über 200 Verfahren gemeldet, so die Polizei. Bereits jetzt sei dabei ein Schaden von über 660.000 Euro zu verzeichnen.