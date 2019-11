Philologenverband: Großer Lehrermangel an Gymnasien ab 2025

Wenn im Jahr 2025 die ersten Schüler des wiedereingeführten G9 die Oberstufe erreichen, werden mehr als doppelt so viele zusätzliche Lehrer gebraucht, wie es Absolventen geben wird. Das befürchtet der Bayerische Philologenverband, der gerade drei Tage lang in Nürnberg getagt hat. Die Philologen weisen darauf hin, dass mit der Wiedereinführung des G9 die Zahl der Schulklassen an den bayerischen Gymnasien steigt.

Drohen Stundenkürzungen wegen Lehrermangels?

Der mit 94 Prozent der Stimmen wiedergewählte Vorsitzende Michael Schwägerl wünscht sich eine neue starke Oberstufe fürs Gymnasium. Er befürchtet dagegen, dass der Lehrermangel zu Stundenkürzungen und Seiteneinsteigern ohne pädagogische Ausbildung führt. Die Lehrerstellen erst in fünf Jahren zu besetzen, sei zu riskant, so Schwägerl.

Piazolo: Lehrer-Einstellungen jetzt noch zu früh

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) beteuert zwar, dass die Politik die Besetzung der freien Stellen organisiere. Bereits jetzt Lehrer einzustellen, die aktuell noch nicht gebraucht werden, halte er jedoch für den falschen Weg.

"Alltagskompetenz" zu komplex für ein eigenes Schulfach

Das oft diskutierte Schulfach "Alltagskompetenz" lehnt der Philologenverband strikt ab. Aus Sicht der Delegierten ist das Thema zu komplex, um es auf ein Schulfach zu reduzieren. Vielmehr sollten diese Fähigkeiten weiterhin in den jeweiligen Fachbereichen bleiben oder gegebenenfalls ausgebaut werden. Zudem sei der oft geforderte Unterricht im Erstellen einer Steuererklärung bis zum ersten Gebrauch im Berufsleben längst veraltet.

Der Bayerische Philologenverband ist mit 24.000 Lehrkräften der mitgliederstärkste Verband von Lehrern an Gymnasien und beruflichen Oberschulen im Freistaat.