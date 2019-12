Pfusch bei Brückenbau in Traunstein?

Normalerweise sind Brücken, die Flüsse oder Straßen überspannen, lückenlos. Das galt auch für die Kreisstadt Traunstein. Bis zum Sommer: Da sollte der für viel Geld (1,9 Millionen Euro) geplante Heilig-Geist-Steg zusammengebaut werden. Die Überraschung war bei allen Beteiligten groß und die Bestürzung über einen mutmaßlichen ziemlichen Pfusch noch größer, als die Teile nicht passten.

Jahrelang gebaut - schreckliches Ergebnis

Sieben Jahre lang wurde an dem Fuß- und Radweg im Traunsteiner Stadtteil Hallabruck über die Bundesstraße 304 geplant und gebaut. Vorläufig vergeblich. Denn die letzten tonnenschweren Teile passten nicht zusammen und konnten deshalb nicht verschweißt werden. Es geht dabei zwar nur um einige Zentimeter, doch das sind bei Stahlbrücken Welten.

Chef des Staatlichen Bauamts steht vor einem Rätsel

Wichtig sei die Standsicherheit des neuen Bauwerks, sagt der Chef des Staatlichen Bauamts Christian Rehm, der so einen Pfusch in seiner Karriere noch nicht erlebt hat. Es mute an wie ein Schildbürgerstreich. Bei der Fertigung seien Fehler passiert, auf die das Bauamt keinen Einfluss hatte. Der Heilig-Geist-Steg ist eine Stahlbrücke. Bei Stahl kann es schon mal winzige Abweichungen im Millimeterbereich geben, aber hier geht es um etliche Zentimeter und das ist einfach zu viel.

Gutachter soll helfen

Ein Gutachter ist eingeschaltet. Es wird geprüft, ob am lückenhaften Brückenbau noch etwas zu retten ist oder der obere Teil neu gebaut werden muss. Das Bauamt hofft, dass die Mängel behoben werden. Nur bis wann, weiß die Behörde noch nicht.

Noch gibt es Hoffnung für den Steg

Die Experten überlegen nun, ob man vielleicht an den Lagern noch etwas machen kann. Das wäre die schnellste Lösung. Wenn das nicht funktioniert, muss der Überbau der Brücke komplett neu gemacht werden. Das würde eine monatelange Verzögerung bedeuten. Außerdem eine Sperrung der Bundesstraße. Wenn diese Maßnahmen greifen, könnte die Brücke erst in einigen Monaten eröffnet werden.

Brücken-Pfusch: Vorbilder in ganz Deutschland

Beispiele für "schwierigen" Brückenbau gibt es auch im übrigen Deutschland: In Nordrhein-Westfalen eine 29 Millionen teure Autobahnbrücke der A 30 in Löhne im Kreis Herford. Oder die Hochrheinbrücke, zwischen der Schweiz und Deutschland - auch da gab es Probleme, aber das ist schon einige Jahre her. Im südlichen Oberbayern gab es bei Brücken oder Stegen noch nie Probleme.