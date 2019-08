PFOS-belastete Fische in der Moosach: Warnung vor Verzehr

Die Moosach ist erhöht mit perfluorierten Alkylsubstanzen belastet. Deshalb warnt das Landratsamt Freising vor dem häufigen Verzehr von Fischen aus diesem Fluss. Wie hoch die Konzentration dieser Chemikalie derzeit ist, wollte das Landratsamt nicht mitteilen.

Gelegentlicher Verzehr gilt als unbedenklich

Das Wasserwirtschaftsamt München hatte im Rahmen eines großflächigen Monitorings die Belastung der Moosach festgestellt, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte daraufhin Wildfische untersuchen lassen, in denen dann PFOS nachgewiesen werden konnte.

Ein gelegentlicher Verzehr von mit PFOS belastetem Fischfleisch gilt als gesundheitlich unbedenklich, ein langfristiger und regelmäßiger Verzehr könnte jedoch laut Mitteilung des Landratsamts Freising negative gesundheitliche Auswirkungen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Gesamtcholesterins im Blut hervorrufen.

Quelle für PFOS zunächst unklar

Wie PFOS in die Moosach gelangt ist, ist unklar. Die Messstelle des Wasserwirtschaftsamts befindet sich am Unterlauf der Moosach kurz vor der Mündung in die Isar. PFOS wurde in Löschschäumen oder in Hydraulikflüssigkeiten für die Luftfahrt verwendet.