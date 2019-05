PFOA: Staatsanwaltschaft Traunstein stellt Ermittlungen ein

Die Staatsanwaltschaft Traunstein soll mehreren Privatpersonen aus dem Landkreis Altötting in einem Schreiben mitgeteilt haben, dass die Ermittlungen im Zusammenhang mit Perfluoroctansäure, kurz PFOA, eingestellt werden. Dieses Schreiben liegt dem Bayerischen Rundfunk vor. Die betroffenen Personen hatten wegen des Verdachts auf Gesundheitsgefährdung Strafanzeige gegen Unbekannt erhoben. Der Stoff war in Blutproben jener Personen in deutlich erhöhten Konzentrationen nachgewiesen worden.

Landesamt für Gesundheit sieht keine konkrete Gesundheitsgefährdung

Die Staatsanwaltschaft Traunstein begründet die Einstellung des Verfahrens mit Aussagen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Demnach liegt keine konkrete gesundheitliche Gefährdung vor - obwohl der Vorsorgewert für PFOA im Blut bei vielen Personen in der Region teilweise deutlich überschritten wurde. Auch Untersuchungen von Boden und Grundwasser hätten keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch PFOA-Belastungen ergeben, heißt es in dem Schreiben.

Chemiekonzern hatte Studien selbst in Auftrag gegeben

Für die Staatsanwaltschaft ändert an ihrer Einschätzung offenbar auch die Tatsache nichts, dass diese Untersuchungen vom Verursacher selbst in Auftrag gegeben wurden - vom Chemieunternehmen Dyneon, dessen Vorgänger den möglicherweise krebserregenden Stoff jahrzehntelang bei Burgkirchen an der Alz produziert und verwendet hatte.

Die chemische Industrie habe stets die erforderlichen Genehmigungen für die PFOA-Produktion erhalten und diese auch ordnungsgemäß durchgeführt, so die Staatsanwaltschaft Traunstein.

Einsatz von PFOA in der EU bald verboten

PFOA hat im Landkreis Altötting den Boden auf einem Gebiet von 230 Quadratkilometern verunreinigt. Das entspricht etwa eineinhalbmal der Fläche der Stadt Augsburg. Das Grundwasser in der Region wird wohl noch über Jahrzehnte den gültigen Leitwert um ein Vielfaches überschreiten. Kommendes Jahr wird die Verwendung von PFOA in der Europäischen Union weitgehend verboten. In den USA wurde früher als bei uns auf die möglichen Gesundheitsgefahren durch PFOA aufmerksam gemacht. Der Hersteller DuPont wurde in mehreren Fällen zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt.

Florian von Brunn erstaunt über Verfahrenseinstellung

Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn zeigte sich im BR in einer ersten Reaktion verwundert über die Einstellung des Verfahrens. Der Ermittlungseifer der Staatsanwaltschaft sei schon auffallend gering. Leider glaube man den schönfärberischen Beruhigungspillen des Landesamts und erteile allen Beteiligten die Absolution. Und das, obwohl klar sei, dass das Umweltbundesamt in Kürze die Gesundheitsgefahr durch PFOA neu bewerten werde, so von Brunn.