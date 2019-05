PFOA: Konferenz sucht nach Lösungen für das Trinkwasser

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat umfangreiche Daten und Studienergebnisse zur PFOA-Belastung ausgewertet, um daraus die künftige Entwicklung abzuschätzen: Welche Gebiete werden noch über Jahrzehnte mit besonders stark verunreinigtem Wasser zu kämpfen haben? Droht auch bisher unbelasteten Gebieten eine Verunreinigung mit der möglicherweise krebserregenden Chemikalie – etwa wenn sich Grundwasserströme anders als vorhergesagt entwickeln? Und wie könnten die Trinkwasserversorger in der Region reagieren?

Wasser aus unbelasteten Brunnen und unbelasteten Gebieten

Im Wesentlichen sind zwei Varianten denkbar: Zum einen könnten die Versorger neue, unbelastete Brunnen errichten. Sauberes Wasser aber ist nicht an jedem Standort verfügbar. Zum anderen könnte Wasser aus unbelasteten Regionen beigeleitet werden, etwa aus Südbayern oder dem benachbarten Österreich. Damit könnte dann das PFOA-verunreinigte Wasser ersetzt werden – oder verdünnt, bis die Belastung unter den zulässigen Leitwert fällt.

Das aber ist teuer und aufwändig. Unter anderem müssten kilometerlange neue Leitungen verlegt werden. Zudem ist Trinkwasser ohnehin vielerorts auf dem Weg, zu einem wertvollen Gut zu werden. In einigen Regionen Österreichs etwa formiert sich Widerstand gegen Exporte ins Ausland.

💡 Was ist PFOA?

PFOA steht als Abkürzung für "Perfluorooctanoic Acid", übersetzt Perfluoroctansäure. Wegen ihrer thermischen und chemischen Stabilität sowie ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Verwitterung gehört PFOA zu den langlebigen und schwer abbaubaren Stoffen. PFOA wurde ab Ende der 1960er-Jahre im Industriepark Gendorf, einem Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, als Hilfsstoff zur Produktion von Fluorpolymeren verwendet. Das Problem: PFOA ist möglicherweise krebserregend und war über das Abwasser in die Alz gelangt. Zudem gelangte es über die Abluft in die Atmosphäre und wurde als Niederschlag im Boden abgelagert. Die Produktion von PFOA in Gendorf wurde zwischen 2003 und 2004 eingestellt; seit 2008 wird es dort gar nicht mehr verwendet. (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)

Hat die Region genügend eigene Wasser-Reserven?

Die Konferenz in Burgkirchen soll unter anderem zeigen, wie groß die Reserven an sauberem Trinkwasser in der Region sind. Thema wird auch sein, ob die Wasserversorger zu einer intensiveren Zusammenarbeit als bisher bereit wären.

PFOA-Grenzwert wird nicht überschritten

Derzeit liegt die PFOA-Belastung überall im Landkreis Altötting unter dem zulässigen Leitwert. Bei einigen Versorgern ist dies aber nur möglich, weil das Wasser aufwändig und teuer mit Aktivkohlefiltern gereinigt wird.

Die Veranstaltung geht zurück auf eine Initiative des früheren bayerischen Umweltministers Marcel Huber (CSU). Der hatte bei einem Besuch im PFOA-belasteten Gebiet den Kommunen bei der Suche nach dauerhaft sauberen Trinkwasserquellen Hilfe zugesagt.