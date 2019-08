PFOA im Landkreis Altötting: Keine juristischen Konsequenzen

Der Einsatz der möglicherweise Krebs erregenden Chemikalie PFOA im Landkreis Altötting ist juristisch offenbar nicht zu beanstanden. Das Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird endgültig eingestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat jetzt eine entsprechende Entscheidung der Staatsanwaltschaft Traunstein bestätigt. Die Beschwerde mehrerer Altöttinger Bürger gegen die Einstellung blieb damit erfolglos.

Justiz sieht keine Anhaltspunkte für strafbares Verhalten

Die Generalstaatsanwaltschaft München hält die Begründung der Traunsteiner Staatsanwälte für schlüssig. Diese hatten das PFOA-Verfahren eingestellt, weil sie keine Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten erkennen konnten. Der Einsatz des Stoffes im Chemiepark Gendorf bei Burgkirchen sei schließlich vom Landratsamt Altötting genehmigt gewesen.

Auch Mitarbeiter des Chemieparks entlastet

Auch die Mitarbeiter des Chemieparks wurden vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung entlastet: Zum einen, weil keine Grenzwerte für PFOA im Trinkwasser existieren. Zum anderen, weil nicht eindeutig bewiesen werden kann, dass Gesundheitsschäden tatsächlich ihre Ursache in der Chemikalienbelastung haben.

💡 Was ist PFOA?

PFOA steht als Abkürzung für "Perfluorooctanoic Acid", übersetzt Perfluoroctansäure. Wegen ihrer thermischen und chemischen Stabilität sowie ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Verwitterung gehört PFOA zu den langlebigen und schwer abbaubaren Stoffen. PFOA wurde ab Ende der 1960er-Jahre im Industriepark Gendorf, einem Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, als Hilfsstoff zur Produktion von Fluorpolymeren verwendet. Das Problem: PFOA ist möglicherweise krebserregend und war über das Abwasser in die Alz gelangt. Zudem gelangte es über die Abluft in die Atmosphäre und wurde als Niederschlag im Boden abgelagert. Die Produktion von PFOA in Gendorf wurde zwischen 2003 und 2004 eingestellt; seit 2008 wird es dort gar nicht mehr verwendet. (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)

SPD-Landtagsabgeordneter von Brunn: Einstellung völlig unverständlich

Das Blut Tausender Bürger im Landkreis Altötting ist mit PFOA belastet – bis zu 20-mal stärker als etwa von Menschen in München oder Passau. Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn hat die Beschwerdeführer aus der Region unterstützt.

Für von Brunn ist die endgültige Einstellung des Verfahrens völlig unverständlich. Es gebe zahlreiche Studien, die Gesundheitsschädigungen durch PFOA zeigten, sagte er auf BR-Anfrage. Außerdem verpflichte das Umweltrecht die Behörden, solche gefährlichen Belastungen zu minimieren. Genau das sei in Altötting aber nicht passiert.

Für die PFOA-geplagten Menschen im Landkreis ist Besserung in Sicht: Mitte August war im Öttinger Forst Spatenstich für die zweite Filteranlage. Die Anlagen sollen das Trinkwasser reinigen.