Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat umfangreiche Daten zur PFOA-Belastung ausgewertet, heute wurde die Studie den betroffenen Kommunen in Burgkirchen vorgestellt und erläutert. Rund um den Chemiepark Gendorf sind Böden und Grundwasser auf einer Fläche von 230 Quadratkilometer mit Perfluoroctansäure belastet.

Gleichwertiger Ersatz nicht möglich - Kompromisse erforderlich

Die Studie zeigt den einzelnen Gemeinden Möglichkeiten und Alternativen zur bestehenden Wasserversorgung auf, allerdings sei "ein gleichwertiger Ersatz zum Bestand" kaum zu finden, heißt es in dem Papier. Keine der gefundenen Alternativen, die bisweilen sogar im benachbarten Österreich liegen, sei ohne Kompromisse erschließbar.

Kastl und Haiming wollen weiterhin das Wasser filtern

Für das Wasserwirtschaftsamt Traunstein bleibt der Öttinger Forst ein bedeutendes Element in der regionalen Wasserversorgung. Die Bürgermeister von Kastl und Haiming meinten im Anschluss der Veranstaltung im BR-Interview, ihre Gemeinden würden langfristig auf die Filterung des Trinkwassers setzen.

"Wir müssen dafür sorgen, das wir das PFOA rausbringen und das Problem nicht woanders hin verlagern." Wolfgang Beier, Bürgermeister von Haiming

Der Verursacher der Verschmutzung zahlt die Kosten für die Filterung

Die örtlichen Wasserversorger nehmen bis 2020 Aufbereitungsanlagen mit Aktivkohlefiltern in Betrieb. Alle belasteten Brunnen können dann wieder in Betrieb gehen. Der Verursacher, ein Unternehmen aus dem Chemiepark Gendorf, bezahlt laut Wasserwirtschaftsamt Traunstein die Filterung des Trinkwassers in den Kommunen.

💡 Was ist PFOA?

PFOA steht als Abkürzung für "Perfluorooctanoic Acid", übersetzt Perfluoroctansäure. Wegen ihrer thermischen und chemischen Stabilität sowie ihrer Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Verwitterung gehört PFOA zu den langlebigen und schwer abbaubaren Stoffen. PFOA wurde ab Ende der 1960er-Jahre im Industriepark Gendorf, einem Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, als Hilfsstoff zur Produktion von Fluorpolymeren verwendet. Das Problem: PFOA ist möglicherweise krebserregend und war über das Abwasser in die Alz gelangt. Zudem gelangte es über die Abluft in die Atmosphäre und wurde als Niederschlag im Boden abgelagert. Die Produktion von PFOA in Gendorf wurde zwischen 2003 und 2004 eingestellt; seit 2008 wird es dort gar nicht mehr verwendet. (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)