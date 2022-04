Pflücken streng verboten: Schachblume blüht im Sinngrund

Zarte purpurne Blüten mit Schachbrett-Muster, die nach unten hängen: Sie machen die Schachblume so einzigartig. Seit einigen Tagen blühen diese besonderen Blumen im Sinngrund im Landkreis Main-Spessart und sind ein echter Besuchermagnet. Wegen ihrer zarten Schönheit sind sie immer einen Ausflug in den Sinngrund wert, betont der Naturpark Spessart.

Die Schachblume, auch Schachbrett-Blume oder Fritillaria Meleagris genannt, blüht im Spessart voraussichtlich bis Mitte Mai.

Wo findet man die Schachblume im Spessart?

Naturpark-Geschäftsführer Oliver Kaiser gibt einen Tipp zu den guten Stellen: "Nördlich von Obersinn, kurz vor der Eisenbahnbrücke, bei Schaippach oder zwischen Burgsinn und Rieneck entlang des Sinntal-Radwegs kann man die Liliengewächse gut sehen."

Schachblume ist streng geschützt

Und beim Sehen sollte es auch bleiben: Kaiser bittet die Besucherinnen und Besucher, die Pflanzen von den Wegen aus zu betrachten und die Wiesenflächen im Naturschutzgebiet nicht zu betreten. Er weist darauf hin, dass das Pflücken oder Ausgraben der Pflanzen streng verboten ist. Der Grund: Die Schachblume gilt in Deutschland als gefährdet und wird deshalb besonders geschützt.

Wer mehr wissen will, kann eine Führung vor Ort machen: zum Beispiel am Donnerstag, dem 21. April 2022, um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Burgweg 2 in Burgsinn.