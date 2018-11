"Pflegeübungszentrum" in Mellrichstadt ausgezeichnet

Das Konzept für das geplante "Pflegeübungszentrum" in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld ist in Berlin mit dem bundesweit ausgeschriebenen Preis "Häusliche Pflege" ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Im "Pflegeübungszentrum" sollen pflegebedürftige Menschen und Angehörige in zwei Wohnungen an bis zu 21 Tagen "wie im richtigen Leben" trainieren können, ob sie der häuslichen Pflege gewachsen sind.

Ängste abbauen

Bei Eintritt einer Pflegesituation stehen Patienten und Angehörige sehr oft hilflos der Situation gegenüber und wissen nicht, wie es weitergeht. Das "Pflegeübungszentrum" soll vor der Pflegesituation Ängste nehmen. Pflegebedürftige und Angehörige können in den Wohnungen leben und üben, ob und wie Pflege "ambulant vor stationär" umsetzbar ist. Durch professionelle Anleitungen sollen Wege aufgezeigt und Hilfen koordiniert werden, die unter Umständen im Ergebnis auch zu einer stationären oder teilstationären Betreuung raten.

Zentrum soll 2019 eröffnen

Das "Pflegeübungszentrum" soll im nächsten Jahr fertig sein. Es soll neben der Sozialstation St. Kilian entstehen und rund 325.000 Euro kosten.