Pflegestützpunkt Altmühlfranken in Weißenburg eröffnet

Der Pflegestützpunkt Altmühlfranken in Weißenburg ist offiziell eröffnet worden. Dort sollen Menschen mit Pflegebedarf oder pflegende Angehörige eine neutrale Pflegeberatung bekommen, sagte Landrat Manuel Westphal (CSU) bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Pflegestützpunktes.

Zwei Beraterinnen in Weißenburg

Zwei Mitarbeiterinnen wollen sich in Zukunft um die Anliegen von Betroffenen kümmern und ihnen durch den "Pflegedschungel" helfen, hieß es weiter. Dabei stehe immer die Frage im Mittelpunkt: Was will der Klient verbessern, sagt Anke Rudingsdorfer, Pflegeberaterin am neuen Pflegestützpunkt. Rudingsdörfer und ihre Kollegin Judith Mühling vernetzen sich derzeit mit bestehenden Pflege-Angeboten im Landkreis wie zum Beispiel den Seniorenberatern.

Bereits Kontakt geknüpft

Außerdem haben die beiden bereits Kontakt zu ambulanten Pflegediensten aufgenommen. So sollen Klienten umfassend und bedürfnisorientiert beraten werden. Ob nun jemand Hilfsmittel benötigt, um daheim besser leben zu können, oder ob jemand einen ambulanten Pflegedienst benötigt – Judith Mühling und Anke Rudingsdörfer wollen in diesen Fragen helfen und an die richtigen Stellen verweisen.

Geldfrage hat Umsetzung verzögert

Vor rund zehn Jahren hatte die damalige Staatsregierung die Pflegestützpunkte angekündigt. Allerdings hatte die Frage der Finanzierung die Umsetzung verzögert. Nun tragen Kranken- und Pflegekassen sowie Bezirk und Landkreis die Kosten.

Termine per Telefon oder Mail

Der Pflegestützpunkt Altmühlfranken ist in Räumen des Jobcenters Weißenburg in der Schwärzgasse 1 untergebracht. Für die Beteiligten sei wichtig gewesen, dass die Räume an einem neutralen Ort seien und vor allem barrierefrei, so Landrat Westphal. Termine für eine Beratung können ab sofort entweder per Telefon unter 09141 / 902-379 und 09141 / 902-367 oder via Mail pflegestuetzpunkt@landkreis-wug.de vereinbart werden.