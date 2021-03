Pflegestudium: Evangelische Hochschule bildet Pflegeexperten aus

Für die Pflegebranche ist es ein historischer Schritt: Seit dem Wintersemester 2020/21 können junge Menschen an der Evangelischen Hochschule Nürnberg Pflege studieren. Nach sieben Semestern schließen sie mit einem Bachelor ab.

Diesen Aufbruch in eine Akademisierung der Pflege würdigten Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) mit einem virtuellen Besuch an der Hochschule. Gemeinsam begrüßten sie die ersten Pflegestudierenden und gratulierten ihnen zu ihrer Berufswahl. "Ich freue mich, dass Sie unsere Pioniere in dem Bereich sind. Wir bräuchten noch viel mehr von Ihnen", sagte Sibler den Pflege-Studierenden in der Videokonferenz. Sorgen darum, einen Arbeitsplatz zu bekommen, müssten sie sich in Zukunft nicht machen.

Gesundheitsminister Holetschek: Pflege muss jetzt mit Sieben-Meilen-Schritten laufen

Gesundheitsminister Holetschek erklärte, aus seiner Sicht sei die Pflege die Schicksalsfrage der Generationen, das habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Deshalb sei es wichtig, diesen so wichtigen Bereich an die Hochschulen zu bringen und ihm zu mehr Ansehen zu verhelfen. Auf diesem Weg müsse es weitergehen, und es brauche junge Menschen, die sich trauten, in dieses neue Feld vorzudringen. "Pflege darf nicht in Trippelschritten laufen, sondern muss in Sieben-Meilen-Stiefeln vorangehen", wünscht sich Holetschek.

Studiengangsleiter: Pflege kann eben nicht jeder

Die Wichtigkeit von Pflege für die Gesundheit eines Menschen werde nach wie vor unterschätzt, sagt Studiengangsleiter Jürgen Härlein. "Es ist ein Problem, dass man Pflege als etwas Selbstverständliches, Alltägliches versteht und in Bezug auf Gesundheit alles von der Medizin erklärt wird", so Härlein. "Das ist aber zu kurz gegriffen und banal". Wie ein chronisch erkrankter Mensch seine Krankheit in sein Leben integrieren kann, darum kümmere sich weder der Hausarzt noch eine Klinik. Wenn sich aber eine Pflegefachkraft anschaue, was ein Mensch isst und trinkt, wie oft er sich bewegt und wie er seinen Alltag gestaltet, dann habe es Einfluss darauf, ob er früher oder später schwerer pflegebedürftig wird.

Studentin studiert Pflege statt Medizin, "weil Pflege so vielschichtig ist"

Studentin Anna Hillenbrand sieht das genauso. Vor ihrem dualen Pflegestudium hat sie Medizin studiert. Als Sitzwache in einer Klinik habe sie aber gemerkt, dass ihr die direkte Pflege von Patienten viel mehr Freude macht.

"Pflege ist so vielschichtig. Ich begleite einen Menschen in einem sehr wichtigen Abschnitt und kann so viel bewirken. Ich diagnostiziere nicht nur Krankheiten, sondern hole sie in den Alltag des Patienten: Wie kann er mit der Krankheit umgehen?" Anna Hillenbrand, Pflege-Studentin

Weil sie Pflege nicht nur praktizieren, sondern ihr Tun später auch hinterfragen will, habe sie sich für das Pflegestudium entschieden, sagt die 26-Jährige.

Minister sollen Strukturen für studierte Pflegeexperten schaffen

Von den beiden Staatsministern Sibler und Holetschek wünschen sich die Studierenden, dass in Kliniken und anderen Einrichtungen auch die Strukturen geschaffen werden, damit sie später ihr Wissen anwenden können. Vor allem in den Gremien müssten wieder mehr die Patienten und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden und weniger die Kostenfrage.

Sie wollten den Pflegerinnen und Pflegern, die über eine Ausbildung in den Beruf gestartet seien, nichts wegnehmen, betonte Andrea Spiegler. "Wir wollen die traditionell ausgebildeten Pflegekräfte nicht ersetzen, sondern wir wollen mit ihnen zusammen die Versorgung des Patienten besser machen". Anders als die Mediziner, die eine Krankheit bekämpften, gehe es Pflegeexperten darum, Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit zu unterstützen. In anderen Ländern sei ein Pflegestudium bereits üblich, die deutschsprachigen Länder hinkten da noch hinterher, meint sie.

Pflege-Studium ist seit 2020 möglich

Als eine von vier Hochschulen in Bayern bietet die Evangelische Hochschule Nürnberg seit dem Wintersemester 2020/21 den Studiengang Pflege an, der mit einem Bachelor abgeschlossen werden kann. Die Möglichkeit dazu wurde mit dem Pflegeberufereformgesetz geschaffen, das am 1. Januar 2020 in Kraft trat. Die EVHN bietet schon seit längerem ein Studium Pflegemanagement, einen Masterstudiengang Pflege und einen dualen Pflegestudiengang an.