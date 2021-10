Pflegesituation in der Oberpfalz bleibt angespannt

Die Zahlen sind besorgniserregend: Der Deutsche Pflegerat hat in einer Prognose berechnet, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 von heute 4,1 auf 5,1 Millionen ansteigen wird. Und während heute 200.000 Fachkräfte fehlen, werden es bis dahin 500.000 sein. Pflegerats-Präsidentin Christine Vogler sprach daher in der ARD bereits von einem Pflegenotstand, der sich zukünftig noch weiter zuspitzen würde.

Patienten müssen abgelehnt werden

Dass auch in Bayern und speziell in der Oberpfalz dringender Handlungsbedarf bestehe, glaubt auch Agnes Kolbeck, die Vizepräsidentin der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB): "Die Situation der Pflege in der Oberpfalz ist extrem angespannt". Teilweise, berichtet Kolbeck, müssten Versorgungsverträge bereits gekündigt und Patienten wegen fehlender Kapazitäten abgelehnt werden.

Ein Trend, der auch in Niederbayern zu beobachten ist. Laut Pressesprecher des Bezirks Niederbayern seien in vielen Einrichtungen zwar freie Zimmer vorhanden, jedoch nicht ausreichend Personal, um sie auch tatsächlich belegen zu können. Eines der Hauptprobleme überall: der Personalmangel.

Personalmangel nimmt zu

Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung gab es allein in der Oberpfalz im Dezember 2020 insgesamt mehr als 400 offene Stellen in der Alten- und Krankenpflege. Doch auf eine arbeitslos gemeldete Fachkraft in der Altenpflege in der Oberpfalz kommen 7,3 offen gemeldete Arbeitsstellen. Eine große Lücke. Und das, wo allein in der Stadt Regensburg die Pflegebedürftigkeit zwischen 2009 und 2019 um 63 Prozent zugenommen hat. In Weiden und den beiden Landkreisen Neumarkt und Cham immerhin um mehr als 50 Prozent. Die Tendenz: überall steigend.

Ein weiterer Abbau von Pflegeheimplätzen droht

So wird sich laut Prognose die Zahl der über 75-Jährigen in Regensburg, Cham und Neumarkt bis 2039 mehr als verdoppeln. Wird bei der Pflege nicht gegengesteuert, droht auch laut Studienautoren zukünftig ein weiterer Abbau von Pflegeheimplätzen. "Den großen Wurf wird es nicht geben", prophezeit allerdings VdPB-Vizepräsidentin Kolbeck. "Wir brauchen stattdessen mehrere Einzelmaßnahmen, die jeweils an die regionale Lage angepasst sind."

VdPB-Vizepräsidentin: "Brauchen angemessene Bezahlung"

Ein Problem, das dringend in Angriff genommen werden müsste, sei die Bezahlung des Pflegepersonals, sagt Agnes Kolbeck. Gerade in Ballungsregionen wie Regensburg oder Passau könnten sich Alleinverdiener in der Pflege die hohen Mieten oft nicht mehr leisten. Der Forderung des Pflegerats, für alle Pflegefachkräfte ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro festzulegen, will sich Kolbeck zwar nicht anschließen. Dennoch plädiert auch sie für eine angemessene Bezahlung.

Um die anderen Probleme anzugehen, brauche es zudem mehr Ausbildungsplätze, verlässlichere Dienstpläne und attraktivere Bedingungen für Quer- und Wiedereinsteiger. Eines ist klar, sagt Kolbeck: "Wir müssen jetzt die Weichen für die zukünftige Versorgungssicherung stellen."