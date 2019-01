vor 6 Minuten

Pflegeroboter startet in Erlenbacher Sozialstation

Die Caritas in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg kann sich über einen neuen Mitarbeiter freuen. Pflegeroboter Pepper hat in der Senioren-Tagespflegeeinrichtung in der Bahnstraße seinen Dienst angetreten.