vor 22 Minuten

Pflegeroboter "Pepper" wird in Erlenbach eingesetzt

In der Tagespflegeeinrichtung "Ursula Wiegand" in Erlenbach am Main wird künftig ein Pflegeroboter Dienst tun. Wie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml erklärte, fördert das Ministerium das Modellprojekt in der Pflegeeinrichtung der Caritas.