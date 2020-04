Systemrelevante Heldin?! Eine Pflegerin führt Corona-Tagebuch

Vor den Eingängen stehen seit kurzem Securities. Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden geklaut. Statt dem sonst so regen Besuchertreiben breitet sich eine spürbare Nervosität in den leeren Fluren aus. Julia Niedermeier hat Angst. Angst vor dem, was erst noch kommen wird.

Angst vor dem, was erst noch kommt

Sie ist Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege in einem Krankenhaus in Deggendorf. Für "Mein Corona-life", einem neuen BR24 YouTube Format, führt sie ein Video Tagebuch. Sie nimmt uns mit in ihren Alltag, mit auf Station, mit in ihre Gedankenwelt.

Dass sie jetzt kostenlose Mahlzeiten bekommt, ist für Julia nur ein schwacher Trost. Ihre Ohren schmerzen durch das Dauertragen des Mundschutzes. Die Situation ist für sie unwirklich und beängstigend. Sie übt Kritik, nicht nur an dem Wort systemrelevant, sondern auch an den Strukturen, die schon seit längerer Zeit im argen liegen, wie sie findet. Ihren Humor hat die 21-Jährige dennoch nicht verloren.