Pfleger vernachlässigt Frau und sperrt Wohnung vor Polizei ab

Ein 53 Jahre alter Pfleger einer Seniorin in München soll die Frau nicht ausreichend versorgt und ihre Wohnung abgesperrt haben. Ein Bekannter der mehr als 80 Jahre alten Frau versuchte, sie zu erreichen und in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen, wie die Polizei mitteilte. Als dies nicht gelang, verständigte er am Freitagabend die Polizei.

Pfleger lässt Einsatzkräfte nicht in die Wohnung

Ein Feuerwehrmann versuchte laut Polizei zunächst über eine Drehleiter durch ein gekipptes Fenster im zweiten Stock in die Wohnung zu gelangen. Doch der Pfleger drückte das Fenster zu und klemmte dem 21-jährigen Feuerwehrmann die Finger ein.

Schließlich öffneten die Beamten die Tür gewaltsam. In der Wohnung stellten sie fest, dass die Seniorin nicht ausreichend mit Nahrung und Medikamenten versorgt war. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Pfleger steht im Verdacht, die Hilflosigkeit der Frau ausgenutzt zu haben, um Bargeld zu stehlen. Zudem habe er betrunken gewirkt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und besonders schweren Diebstahls.