Pfleger schreiben Tagebuch für Koma-Patienten

Fast jeden Tag liest Hannelore Wopperer aus Schwandorf in ihrem Intensivtagebuch. Weil die Lunge der 68-jährigen nicht mehr richtig gearbeitet hat, lag sie über zwei Wochen im Koma. Lange wusste sie nicht, was in dieser Zeit mit ihr passiert ist.

"Die Zeit in der ich im Koma lag? Da weiß ich eigentlich gar nichts. Das ist ein großes schwarzes Loch. Ich versuche mit dem Tagebuch herauszufinden, was da war, weil es mich belastet." Hannelore Wopperer.

Fachbegriffe und Geräte werden erklärt, PflegerInnen stellen sich vor

Das Intensivtagebuch ist ein Heft mit grünen Zweigen auf dem Cover. Alle Koma-Patienten, deren Angehörige zustimmen, bekommen es vom St. Barbara Krankenhaus in Schwandorf geschenkt. Im Heft ist ein kleines "Intensiv-Lexikon". Darin wird zum Beispiel erklärt, was "Sedieren" bedeutet. Die Pfleger haben Fotos von sich eingeklebt, um sich vorzustellen oder von Hand etwas hineingeschrieben, zum Beispiel, dass Hannelores Kinder zu Besuch waren oder, dass sie in ein Spezialbett gelegt wurde. Hannelore Wopperer liest ein paar Zeilen im Intensivtagebuch. Nach und nach erinnert sie sich an einzelne Momente und die Menschen, die sich um sie kümmerten. Einer von ihnen war Wolfgang Wack.

Auf Initiative von Wolfgang Wack wurde das Buch eingeführt

Krankenpfleger Wolfgang Wack hat das Tagebuch auf der Intensivstation des St. Barbara Krankenhauses in Schwandorf eingeführt. Obwohl die Zeit pro Patient knapp ist, nimmt sich das ganze Team gerne ein paar Minuten, um etwas Persönliches ins Buch zu schreiben.

"Wir stehen in der Verantwortung, den Patienten gesund zu entlassen - nicht nur physisch sondern auch psychisch. Wir wollen mit dem Buch eine Hilfe geben, damit auch das Psychische mitbehandelt wird." Wolfgang Wack, Krankenpfleger