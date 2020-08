Pfleger soll Patient in Demenzzentrum misshandelt haben

Dem Pfleger eines Demenzzentrums in Elsendorf (Lkr. Kelheim) wird vorgeworfen, einen Heimbewohner misshandelt zu haben.

Faustschlag auf den Brustkorb

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Pflegeleitung den Leiharbeiter dabei beobachtet, wie er den fast 80-Jährigen, schwer demenzkranken Mann erst an den Handgelenken grob in sein Zimmer zog und ihm anschließend einen Faustschlag gegen das Brustbein verpasste. Dabei zog sich der ältere Herr Kratzer am Arm und ein Hämatom an der Brust zu.

Kein fester Wohnsitz

Der Pfleger wurde sofort entlassen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen kann, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Die Behörde hat einen sogenannten Zustellungsbevollmächtigten benannt, damit der Beschuldigte greifbar ist.