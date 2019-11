vor 12 Minuten

Pfleger in Wasserburg mit Benzin übergossen: Täter stellt sich

Der Mann, der in der Nacht auf Sonntag einen Brandanschlag im Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg am Inn verübt hat, hat sich der Polizei gestellt. Der 50-jährige Rosenheimer war schon einmal wegen schwerer Brandstiftung in der Psychiatrie.