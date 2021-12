Pfleger als Impfskeptiker: Arbeitgeber prüft rechtliche Schritte

Diese Woche hatte eine Aktion in Murnau für Aufsehen gesorgt, bei der sich ein leitender Krankenpfleger bei einer Spontan-Demo in der Fußgängerzone gegen Corona-Impfungen ausgesprochen hatte. Dabei ist er als Mitarbeiter der Unfallklinik Murnau aufgetreten, wie ein Videomitschnitt auf mehreren Plattformen, u.a. Twitter, belegt. Das hat für eine breite Diskussion in Sozialen Medien und bei seinem Arbeitgeber gesorgt.

Arbeitgeber prüft rechtliche Schritte

Der Arbeitgeber, die Unfallklinik Murnau, prüft arbeitsrechtliche Schritte und hat noch nicht entschieden, wie es mit dieser privaten Äußerung im öffentlichen Raum umgehen soll. Der ärztliche Leiter der Corona-Intensivstation Prof. Steffen Wirth sagte dem BR, er sähe diese Äußerungen lieber im privaten Umfeld.

Durch den Auftritt bei einer spontanen Demonstration in der Fußgängerzone sei der Eindruck entstanden, er habe dort als Mitarbeiter der Klinik gesprochen. Bei einer Dienstbesprechung hatte er am Morgen gesagt, die Kolleginnen und Kollegen des Krankenhauses bräuchten alle Kraft, um sich auf die Patienten zu konzentrieren. Eine Diskussion um geimpfte oder nicht geimpfte MitarbeiterInnen solle es am Arbeitsplatz nicht geben.

Verständnis für Kritik an berufsspezifischer Impfflicht

Rund 86 Prozent aller Mitarbeitenden des UKM Murnau seien geimpft, sagte der leitende Arzt Steffen Wirth dem BR. Er sei genauso wie die Pflegedirektorin des Spezial-Krankenhauses, Christina Sterk, für die bundesweite allgemeine Impfpflicht, aber gegen die Impfpflicht ausschließlich für Krankenhausmitarbeitende.

Trotzdem appelliert er mit Blick auf die laufenden Diskussionen in Internetforen an die Mitarbeitenden, genau zu prüfen, in welchem Umfeld sie sich impfkritisch äußern. Die Covid-19-Intensiv-Station sei voll belegt. Sechs Patienten seien so schwer an Covid erkrankt, dass sie mit der Herz-Lungen-Maschine (ECMO - Extrakorporale Membranoxygenierung) am Leben gehalten werden müssen.

Heute öffnet weitere Teststation in Murnau

Die Unfallklinik öffnet heute eine weitere allgemeine Teststation in Murnau zur Erweiterung der regionalen Testkapazitäten. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz tagesaktuell testen lassen.