Pflegepersonal-Schutz: BRK-Präsident fordert sofortigen Lockdown

Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf fordert der Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes, Theo Zellner, einen sofortigen Lockdown - es sei bereits "5 nach zwölf".

Pflegepersonal steht unter "mentaler Belastung"

Der Lockdown soll dazu beitragen, dass "nicht erst ab Weihnachten, sondern bereits jetzt, die Zahlen spürbar nach unten gehen, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt sind", sagt Zellner dem BR in einem Interview. Nur so könnten auch andere geschützt werden, so Zellner weiter. Die Mitarbeiter in den Pflege- und Senioreneinrichtungen stünden zudem unter der "mentalen Belastung" noch vorsichtiger zu sein, das Virus nicht mit "nach Hause zu tragen".

Momentan seien in den Einrichtungen des Bayerischen Roten Kreuzes rund 300 Mitarbeiter infiziert. Genauso viele seien zusätzlich in Quarantäne, sagt Zellner. Das sei eine "organisatorische Herausforderung" und man käme langsam an "die Grenze".

BRK-Präsident kritisiert Regierung

Der BRK-Präsident kritisiert die Corona-Strategie der Regierung in den letzten Wochen.

„Hätte man Mitte November bereits schärfere Maßnahmen ergriffen, dann würden wir jetzt viele entspannter auf ein Weihnachtsfest zugehen“ Theo Zellner, Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes

Die Menschen hätten längst begriffen, dass man Weihnachten im kleinsten Kreis verbringen soll. Zellner macht sich vor allem sorgen um die Silvesternacht: "Wenn da nicht einmal im Leben zugemacht wird, dann befürchte ich Schlimmstes."

Corona-Ausbruch in Burglengenfelder Seniorenheim

Am Donnerstagabend ist bekannt geworden, dass sich in einem der beiden Häuser der Seniorenresidenz Naabtalpark in Burglengenfeld 40 der 45 Bewohner mit Corona infiziert haben. Insgesamt sind 17 Personen aus der Pflegebereich und vom Servicepersonal entweder infiziert oder befinden sich in Quarantäne. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Johannitern und Feuerwehr im Einsatz um das Seniorenheim zu räumen und einige der Senioren in andere Einrichtungen zu verlegen.