Pflegenotstand in Burglengenfelder Seniorenresidenz verlängert

Die Ambulante Intensivpflege Bayern (A.I.B.) aus Regensburg wird den Betrieb des Hauses "Herzog Philipp" im Seniorenheim Naabtalpark in Burglengenfeld vorerst mit eigenen Kräften fortführen. Dies wird solange gelten, bis der akute Personalausfall und der damit einhergehende Pflegenotstand behoben sind und der Träger imstande ist, Leitung und Betrieb wieder zu übernehmen. Das teilte das Landratsamt Schwandorf am Mittwoch mit.

Kommt Personal aus anderen Heimen des Träger?

Ursprünglich war der Einsatz des Intensivpflegedienstes nur bis Donnerstag, 17. Dezember, geplant. Der Träger des Heims habe bekräftigt, spätestens in drei Wochen personell so gut aufgestellt zu sein, dass die Verantwortung für das Heim wieder getragen werden könne, so das Landratsamt Schwandorf weiter. Insgesamt betreibt das Sozialwerk Heuser zehn Heime, aus denen möglicherweise Personal im Altersheim in Burglengenfeld eingesetzt werden kann.

Pflegenotstand ausgerufen

Vergangenen Samstag hatte das Landratsamt Schwandorf verfügt, den Pflegenotstand wegen eines Corona-Massenausbruchs in dem Seniorenheim auszurufen. Von 42 Bewohnern waren zunächst 37 positiv getestet worden. Auch zahlreiche Mitarbeiter hatten sich infiziert oder befinden sich in Quarantäne. Vergangenen Donnerstag soll nur noch eine einsatzfähige Krankenschwester vor Ort gewesen sein. Eine 93-jährige Bewohnerin und ein 67-jähriger Bewohner der Einrichtung starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Prüfung zu möglichen strafrechtlichen Konsequenzen

Da eine Verlegung der Bewohner in Heime umliegender Landkreise und Bezirke aufgrund der allgemeinen Corona-Lage nicht möglich ist, hatte das Landratsamt sogar über die sozialen Medien kurzfristig nach Pflegepersonal gesucht. Nach der Corona-Masseninfektion war laut dem Landratsamt auch die Polizei vor Ort. Das sei grundsätzlich ein normaler Vorgang in so einem Fall, trotzdem könne der Corona-Ausbruch für den Träger des Heims noch Konsequenzen nach sich ziehen: "Klar ist aber, dass derzeit die Betreuung der Bewohner Vorrang hat und dass zu einem späteren Zeitpunkt zu bewerten sein wird, ob den Vorkommnissen im Heim gegebenenfalls auch eine strafrechtliche Relevanz zukommt." Um die hygienische Situation zu verbessern, wurden alle Stockwerke von einer Firma gereinigt. Für die Kosten der Reinigungsfirma muss der Heimträger aufkommen.