Pflegemutter in Gemünden wegen Misshandlung vor Gericht

Einen 8-Jährigen soll die Frau aus Arnstein zwischen Januar 2010 und Juli 2012 zum Schlafen in den Keller geschickt haben. Laut Anklageschrift musste er am Boden liegen oder auch in der Badewanne übernachten. Einmal soll er nachts in der Garage ihres Freundes eingesperrt worden sein.

Eiskalte Duschen und Prügel

Den Jungen soll die Angeklagte zur Strafe mehrfach eiskalt abgeduscht haben. Ebenso ein weiteres Pflegekind, das bereits mit knapp 2 Jahren zu ihr gekommen war und bis zu seinem 12. Lebensjahr bei ihr lebte. Den Junge soll sie mehrfach mit dem Teppichklopfer verprügelt haben. Erst als sich einer der Buben im Sommer 2012 einem Verwandten anvertraute, kamen die Missstände ans Tageslicht.