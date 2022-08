Pflegemangel: Holetschek will Springer in der Pflege einsetzen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schlägt vor, für kurzfristige Personalengpässe in der Langzeitpflege Springer-Konzepte zu entwickeln. Im Gegenzug sollten Leiharbeitskräfte auch künftig die Ausnahme bleiben, erklärte der Minister am Montag in München. Der Personalmangel in den unterschiedlichen Pflegebereichen ist landesweit gravierend.

Neue Dienstplan-Modelle und übergreifende Personalpools

Händeringend würden laut Holetschek qualifizierte Fachkräfte in der Pflege gesucht. Dazu sollen nun "attraktive Rahmenbedingungen, die wir gemeinsam mit den Praktikern entwickeln" geschaffen werden.

Nach den Worten des CSU-Ministers braucht es beispielsweise bessere Dienstplan-Modelle und verlässliche Arbeitszeiten. Er unterstütze deshalb neue Ansätze für Springer-Modelle bis hin zu einrichtungsübergreifenden Pool-Lösungen. Leiharbeitskräfte könnten zwar eine Ergänzung sein, aber keine Dauerlösung.

Mit Springer-Modellen könnten für die Beschäftigten verlässlichere Arbeitszeiten gesichert werden, sagte Holetschek laut einer Mitteilung am Montag. Diese Konzepte seien dem Einsatz von Leiharbeitskräften auch wirtschaftlich überlegen.

Die Ergebnisse eines Projekts der Diakonie Bayern für den Bereich der Langzeitpflege haben laut Minister Holetschek gezeigt: "Wurden Springerkonzepte entwickelt, sanken die Krankmeldungen und Überstunden erheblich, während die Arbeitszufriedenheit stieg."

Dauer-Einspringen als wesentliches Problem

In einem guten Arbeitsumfeld blieben Pflegekräfte gern länger. Das ständige Einspringen für Kolleginnen und Kollegen, obwohl man eigentlich frei hätte, sorge für große Unzufriedenheit und mache auf Dauer krank. Eine mobile Reserve könnte die Leiharbeit in der Pflege "auf das notwendige Maß" reduzieren, erklärte der Gesundheitsminister. Er halte es für eine Fehlentwicklung, wenn Pflegekräfte in die Leiharbeit wechseln.

Leiharbeit laut Holetschek keine Lösung auf Dauer

Die Tendenz zur Leiharbeit müsse gestoppt werden. "Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und durch Verbote, sondern dadurch, dass den Gründen für einen Wechsel in die Leiharbeit der Boden entzogen wird."