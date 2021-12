Pflegekräftemangel in Corona-Zeiten: Freiwillige packen mit an

Eigentlich ist Bernhard Maier für die Arbeitssicherheit bei einem großen Automobilzulieferer in Vilsbiburg im Landkreis Landshut zuständig, arbeitet mit Maschinen. Als er den Hilferuf der Kliniken im Rettungsdienstbereich Landshut nach Freiwilligen hört, tauscht der 51-Jährige Hemd und Jeans gegen die weiße Klinikkluft.

Freiwilliger: "Klinikpersonal nach Möglichkeit unterstützen"

"Ich habe den Aufruf in der Zeitung gelesen, meinen Vorgesetzten gefragt, ob ich helfen kann. Ich habe die Freistellung bekommen", erzählt Bernhard Maier, streift sich die weißen Gummihandschuhe über und zupft die FFP2-Maske in seinem Gesicht zurecht. "Die Intuition war einfach die, die Mitarbeiter, die das tagtäglich machen und das hier unter erschwerten Bedingungen seit zwei Jahren, nach Möglichkeit zu unterstützen."

Medizinische Vorerfahrung von Vorteil

Fremd ist Bernhard Maier der Klinikalltag nicht. 30 Jahre war er beim Rettungsdienst, in der Klinik Vilsbiburg hat er bereits Praktika gemacht. So greift der 51-Jährige dem Klinikpersonal tatkräftig und fachkundig unter die Arme. Maier arbeitet fünf Tage die Woche, täglich von halb acht bis vier Uhr nachmittags und testet in der Notaufnahme Patienten und Mitarbeitende auf Corona.

Mehr als 30 Freiwillige vermittelt

Bernhard Maier ist einer von rund zehn Kandidaten, die über den Aufruf nach Freiwilligen an die Lakumed-Kliniken vermittelt wurden. Auf den gesamten Rettungsdienstbereich Landshut wurden sogar mehr als 30 Freiwillige vermittelt. Der Rettungsdienstbereich erstreckt sich neben Stadt und Landkreis Landshut über Kelheim und Dingolfing-Landau.

Pflegekräfte und die "Liebe zum Beruf"

Für Bernhard Maier geht der Einsatz in der Notaufnahme noch bis Ende Dezember. Dann kehrt der Familienvater wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurück. Dauerhaft in der Klinik zu bleiben kann sich Maier beim besten Willen nicht vorstellen: "Für Leute mit Familie ist das durchaus eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Diese Tätigkeit von Montag bis Freitag, das wäre nicht das Problem. Sondern wirklich der Wochenenddienst, die Nachtschichten. Wenn man das machen will, das kann man nicht nur des Geldes Willen machen, sondern da braucht man Liebe zum Beruf."

Zum Artikel: Holetschek fordert doppeltes Gehalt für Intensivpflegekräfte

Hilfe an Kliniken nach wie vor erwünscht

Hilfe an den Kliniken ist nach wie vor erwünscht, sagt Klinikleiter Jakob Fuchs von den Lakumed-Kliniken. "Wenn wir mehr Personal hätten, könnten wir mehr Betten betreiben und damit mehr Patienten versorgen", so Fuchs.

Am meisten mangelt es an den Kliniken nach wie vor an Fachkräften auf den Intensivstationen. In Frage kommen aber auch - und vor allem - Freiwillige mit medizinischer Vorerfahrung oder einer Ausbildung.

Interessierte können unter Angabe ihrer medizinischen Vorkenntnisse und ihres möglichen Einsatzzeitraums eine E-Mail an kh-koordinator@zrf-landshut.bayern schreiben. Auch das Landratsamt Landshut unterstützt die Koordinierung von Freiwilligen.