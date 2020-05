Pflegekräfte wollen in die Task Force

Die Berufsgruppen der Pflegekräfte, Hebammen und Physiotherapeuten stünden zentral in der ersten Reihe bei der fachgerechten Versorgung der an Covid-19 erkrankten Menschen - unter schweren Bedingungen und dem Risiko für die eigene Gesundheit. So heißt es in einem Brief den die Berufsverbände an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) formuliert haben. Sie halten es für untragbar, dass sie in den Krisengremien nicht ausreichend vertreten sind.

Forderung nach mehr Mitspracherecht

Aus ihrer Sicht ist das auch der Grund dafür, dass es zu bedenklichen Defiziten bei der Versorgungssicherheit- und qualität gekommen ist. So hätten diese Berufsgruppen übereinstimmend festgestellt, dass ihre Versorgung mit der erforderlichen Schutzausrüstung unzureichend gewesen sei. Wörtlich heißt es: "Neben der nachrangigen Beachtung sind große Bereiche der Versorgung, wie etwa die ambulante Pflege oder die freiberuflichen Hebammen offenbar vergessen worden, was die rechtzeitige Bereitstellung und Verteilung von persönlicher Schutzausrüstung anbelangt".

Insbesondere die Physiotherapeuten beklagen, dass sie, in der überwiegenden Zahl der Fälle, nicht zu den systemrelevanten Berufen zählen und deshalb Probleme bei der Kinderbetreuung hatten. Der Pflegebereich kritisiert außerdem eine viel zu geringe Testhäufigkeit. Dies wäre insbesondere im Pflegebereich für den Schutz der Hochrisiko-Gruppe wichtig gewesen, heißt es.

Die drei Berufsverbände appellieren eindringlich an den Ministerpräsidenten ihre Unterstützung anzunehmen und sie besser in die Krisengremien einzubinden.