Pflegestudium: Kaum Bewerber, viel Kritik

Mit blauem Kittel, Handschuhen und Faceshield steht Chiara Zizmann gemeinsam mit einer Kommilitonin im Pflegelabor. An der Hochschule München üben sie heute das Blutdruckmessen – an einer simulierten Corona-Intensivstation. Seit drei Wochen lernt die 19-Jährige hier mehr über ihren Traumberuf. Der Studiengang "Angewandte Pflegewissenschaft" wurde neu an der Hochschule eingeführt. "Ich glaube, durch das Studium wird man gut vorbereitet – durch das Labor, die Praxiseinsätze und die Theorie."

Studium soll die Wissenschaft ans Krankenbett bringen

Das sogenannte primärqualifizierende Studium gibt es seit vergangenem Jahr in Bayern. Anders als beim Vorgängermodell, dem dualen System, liegen sowohl Theorie als auch Praxis in der Hand der Hochschule. Immer steht der wissenschaftliche Anspruch im Vordergrund. Denn bislang kommen Erkenntnisse oft nicht oder sehr spät am Krankenbett an.

Neue Studien zeigen etwa, wie Pflegekräfte noch besser Stürzen ihrer Patienten vorbeugen, chronische Wunden versorgen oder Verwirrtheit nach Operationen vermeiden könnten. "Da gibt es statistisch gute Nachweise dafür, dass das Risiko zu versterben oder eine Komplikation zu erleiden, bei einem geringen Anteil an wissenschaftlich ausgebildeten Pflegekräften steigt", sagt Prof. Dr. Astrid Herold-Majumdar von der Hochschule München.