Pflegekräfte im Raum Rosenheim protestieren gegen Impfpflicht

Im Landkreis Rosenheim warnen Pflegekräfte und andere Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor vor den Folgen einer berufsbezogenen Impfpflicht. Es bestehe die Gefahr, dass es zu einem Versorgungsnotstand komme, so die Initiatorin Christina Bofinger. Innerhalb von nur 10 Tagen hätten 850 Mitarbeiter aus mehr als 20 Einrichtungen in der Region den Protestbrief unterschrieben.

Ungeimpften Pflegekräften droht die Entlassung

Pflegekräften in Krankenhäusern und Altenheimen drohe schon bald die Entlassung, sagt Bofinger: "Wir arbeiten gerne in der Intensivmedizin, wir werden auch täglich getestet, und wir verrichten unsere Arbeit genauso verantwortungsvoll wie unsere geimpften Kollegen." Die Covid-19-Imfpungen vermittelten keinen nachhaltigen Schutz vor der Infektion. Angesichts der unzureichenden Wirkung sei es fraglich, ob dieser Eingriff in die freie Berufsausübung gerechtfertigt sei, so Sabine Lauterborn, eine Anästhesie-Fachkraft und Unterzeichnerin des Offenen Briefes. Man fordere den Bundestag auf, das Gesetz zurückzunehmen.

Unterschriften-Übergabe an Bundestagsabgeordnete

Anfangs hätten sie nur Unterschriften von ungeimpften Personen gesammelt, mittlerweile hätten sich aber viele Geimpfte, die ein weiteres Boostern ablehnten, der Aktion angeschlossen. Bei der Übergabe der Unterschriftenlisten an die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig wurde auch Kritik an den Planungen für eine allgemeine Impfpflicht laut. Ludwig, die auch Mitglied des CSU-Vorstands ist, sagte, sie stehe einer solchen Pflicht äußerst skeptisch gegenüber: "Wozu verpflichten wir die Menschen, zu wie vielen Impfungen in welchen Abständen, mit welchen Stoffen?" Angesichts dieser ungeklärten Fragen wäre eine Impfpflicht ein unverhältnismäßiger Eingriff in die persönliche Freiheit, so Ludwig